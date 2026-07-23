< sekcia Zahraničie
Väčšina evakuácií pre požiar neďaleko Madridu bola zrušená
Záchranné služby vo štvrtok potvrdili, že do svojich domovov sa môžu vrátiť všetci obyvatelia evakuovaných dedín okrem ľudí žijúcich v obytnej štvrti El Encinar del Alberche v obci Villa del Prado.
Autor TASR
Madrid 23. júla (TASR) - Väčšina obyvateľov troch obcí v blízkosti Madridu, ktorých španielske úrady evakuovali v súvislosti so šíriacim sa lesným požiarom, sa mohla vo štvrtok vrátiť späť do svojich domovov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Požiar vypukol v stredu neďaleko mesta Toledo, približne 75 kilometrov od Madridu. Úrady v reakcii na plamene približujúce sa k domovom nariadili evakuáciu troch obcí. Tamojším obyvateľom zaslali na telefóny núdzové výstrahy, pričom obyvateľom štvrtej obce nariadili, aby zostali vo vnútri so zavretými dverami a oknami.
Záchranné služby vo štvrtok potvrdili, že do svojich domovov sa môžu vrátiť všetci obyvatelia evakuovaných dedín okrem ľudí žijúcich v obytnej štvrti El Encinar del Alberche v obci Villa del Prado.
Hasiči opísali ich nočné úsilie za „veľmi pozitívne“. Požiar sa však zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu a v postihnutej oblasti naďalej zostáva uzavretých viacero ciest.
Tento požiar vypukol v čase, keď stovky hasičov naďalej bojujú s oveľa rozsiahlejším lesným požiarom v provincii Guadalajara, približne 100 kilometrov severne od Madridu. Od štvrtka minulého týždňa, kedy vznikol, už spálil asi 32.000 hektárov pôdy.
Požiar vypukol v stredu neďaleko mesta Toledo, približne 75 kilometrov od Madridu. Úrady v reakcii na plamene približujúce sa k domovom nariadili evakuáciu troch obcí. Tamojším obyvateľom zaslali na telefóny núdzové výstrahy, pričom obyvateľom štvrtej obce nariadili, aby zostali vo vnútri so zavretými dverami a oknami.
Záchranné služby vo štvrtok potvrdili, že do svojich domovov sa môžu vrátiť všetci obyvatelia evakuovaných dedín okrem ľudí žijúcich v obytnej štvrti El Encinar del Alberche v obci Villa del Prado.
Hasiči opísali ich nočné úsilie za „veľmi pozitívne“. Požiar sa však zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu a v postihnutej oblasti naďalej zostáva uzavretých viacero ciest.
Tento požiar vypukol v čase, keď stovky hasičov naďalej bojujú s oveľa rozsiahlejším lesným požiarom v provincii Guadalajara, približne 100 kilometrov severne od Madridu. Od štvrtka minulého týždňa, kedy vznikol, už spálil asi 32.000 hektárov pôdy.