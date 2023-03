Väčšina Francúzov podporuje štrajky proti dôchodkovej reforme

Paríž 6. marca (TASR) - Väčšina Francúzov podporuje štrajky ohlásené proti návrhu reformy dôchodkového systému prezidenta Emmanuela Macrona. Vyplýva to z prieskumu, ktorý dala vypracovať francúzska spravodajská televízia BFM TV, informuje v pondelok agentúra AFP.



Prieskum agentúry Elabe ukázal, že 56 percent respondentov podporuje ohlásené štrajky. Dvaja z troch opýtaných ľudí (64 percent) podľa prieskumu vo všeobecnosti podporujú protestné hnutie, ktoré sa snaží prinútiť vládu, aby upustila od zmien v dôchodkovom systéme.



Od utorka sa proti tomuto návrhu očakávajú hromadné štrajky. Odbory avizujú, že protestné akcie zasiahnu mnohé odvetvia, akými sú doprava či energetika.



AFP s odvolaním sa na nemenovaný policajný zdroj uviedla, že v celej krajine sa očakáva viac ako 260 demonštrácií, pričom do ulíc miest by malo vyjsť 1,1 až 1,4 milióna ľudí.



Zmeny v dôchodkovom systéme predstavila francúzska vláda v januári. Postupne až do roku 2030 sa má zvyšovať minimálny vek odchodu do dôchodku zo súčasných 62 na 64 rokov. Ľudia tiež budú musieť odpracovať aspoň 43 rokov, aby mali nárok na plný dôchodok.



Cieľom zmien je udržať dôchodkový systém bez deficitu, ktorý hrozí už v najbližšom desaťročí pre starnutie francúzskej populácie.



Prieskum obsahoval aj niekoľko povzbudivých správ pre vládu: 64 percent opýtaných si myslí, že reforma bude aj napriek protestom schválená. O návrhu zákona v súčasnosti rokuje Senát.