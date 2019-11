Väčšina Iračanov nemá prístup k internetu, úrady ho zablokovali

Bagdad 5. novembra (TASR) - Iracké úrady odpojili v noci na utorok v hlavnom meste Bagdad i v ďalších mestách na juhu krajiny internet. S odvolaním sa na mimovládnu organizáciu NetBlock, ktorá monitoruje prípady blokovania prístupu k internetu, o tom v utorok informovala agentúra Reuters.



Zablokovanie prístupu k internetu postihlo desiatky miliónov ľudí. Netýka sa však Kurdmi obývaných oblastí na severe krajiny.



Internetové spojenie je vo veľkých mestách Iraku úplne alebo len ťažko prístupné v situácii, keď v krajine - najmä však v Bagdade - pokračujú protivládne nepokoje.



Podľa vyhlásenia NetBlocku je súčasný stav "telekomunikačných obmedzení najhorší od začiatku nepokojov."



Iracké úrady "vypli" internet už pri prvej vlne protivládnych nepokojov začiatkom októbra, pričom internetové spojenie sa potom vracalo do normálu len veľmi pomaly. Sociálne siete sú zablokované ešte stále.



Druhá vlna demonštrácií vypukla 24. októbra. Tento pondelok protesty opäť prerástli do násilných konfliktov, ktoré si vyžiadali životy najmenej piatich ľudí.



Od 1. októbra, keď sa protesty v Iraku začali, zahynulo v krajine podľa záznamov AFP už 270 ľudí. Oficiálne údaje o počte mŕtvych a zranených však v posledných dňoch úrady prestali poskytovať.



Tisícky Iračanov rovnako ako začiatkom októbra opäť protestujú proti nedostatku pracovných miest a proti slabým verejným službám. Zároveň žiadajú skoncovanie s korupciou v krajine. Demonštrácie opakovane prerastajú do násilností.



Hoci premiér Ádil Abdal Mahdí a predseda irackého parlamentu Muhammad Halbúsí navrhli viac ako desiatku reforiem, účastníkov protestných akcií táto iniciatíva neuspokojila a žiadajú pád režimu.