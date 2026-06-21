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Väčšina Izraelčanov považuje Irán za víťaza vojny na Blízkom východe
Teherán v prieskume označilo za víťaza vojny, ktorú vyvolali na konci februára americko-izraelské útoky na Irán, 92 percent respondentov.
Autor TASR
Tel Aviv 21. júna (TASR) - Drvivá väčšina Izraelčanov sa domnieva, že Irán vyšiel z vojny na Blízkom východe ako víťaz. Vyplýva to z prieskumu Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme, ktorý bol zverejnený v nedeľu. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
Prieskum sa konal od 17. do 20. júna a univerzita ho uskutočnila v spolupráci s inštitútom Agam. Celkovo bolo oslovených 3644 Izraelčanov vo veku 17 rokov a viac.
Teherán v ňom označilo za víťaza vojny, ktorú vyvolali na konci februára americko-izraelské útoky na Irán, 92 percent respondentov.
Až 83 percent opýtaných sa domnieva, že táto vojenská operácia oslabila dlhodobú bezpečnosť Izraela, zatiaľ čo 86 percent označilo dôsledky vojny za negatívne.
Približne 73 percent respondentov uviedlo, že neverí tvrdeniu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že krajina dosiahla významné úspechy a odstránila existenčnú hrozbu.
Izrael nedosiahol svoje ciele alebo splnil iba niektoré z nich podľa 88 percent opýtaných.
Pokiaľ ide o samotného Netanjahua, 56 percent respondentov ohodnotilo jeho riadenie tejto operácie ako zlé alebo neúspešné.
Prieskum sa konal od 17. do 20. júna a univerzita ho uskutočnila v spolupráci s inštitútom Agam. Celkovo bolo oslovených 3644 Izraelčanov vo veku 17 rokov a viac.
Teherán v ňom označilo za víťaza vojny, ktorú vyvolali na konci februára americko-izraelské útoky na Irán, 92 percent respondentov.
Až 83 percent opýtaných sa domnieva, že táto vojenská operácia oslabila dlhodobú bezpečnosť Izraela, zatiaľ čo 86 percent označilo dôsledky vojny za negatívne.
Približne 73 percent respondentov uviedlo, že neverí tvrdeniu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že krajina dosiahla významné úspechy a odstránila existenčnú hrozbu.
Izrael nedosiahol svoje ciele alebo splnil iba niektoré z nich podľa 88 percent opýtaných.
Pokiaľ ide o samotného Netanjahua, 56 percent respondentov ohodnotilo jeho riadenie tejto operácie ako zlé alebo neúspešné.