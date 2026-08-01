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Väčšina krajín EÚ žiada krízové rokovania o situácii v Ceute
Španielske ministerstvo vnútra uviedlo, že na posilnenie bezpečnosti blízko hraničného priechodu nainštalovali novú nafukovaciu bariéru s dĺžkou 500 metrov.
Autor TASR
Kodaň/Madrid 1. augusta (TASR) - Väčšina členských štátov Európskej únie vyzvala v sobotu na mimoriadne rokovania v súvislosti s náhlym prílivom desaťtisícov migrantov do španielskej exklávy Ceuta v severnej Afrike, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
V otvorenom liste lídri 22 z 27 členských krajín EÚ požadujú, aby ministri vnútra bloku bezodkladne absolvovali videokonferenciu s cieľom dohodnúť sa na rýchlej, koordinovanej reakcii a „zabrániť ďalším nekontrolovaným prechodom cez hranice“.
Španielsky premiér Pedro Sánchez medzitým v liste zaslanom šéfom Európskej komisie a Európskej rady ostro skritizoval „sebeckú“ reakciu niektorých krajín EÚ. Zároveň vyslovil podporu zorganizovania videokonferencie ministrov vnútra EÚ, píše francúzska agentúra.
Španielske ministerstvo vnútra odhaduje, že do jeho exklávy nelegálne vstúpilo viac ako 50.000 migrantov, pričom 48.000 z nich sa už údajne vrátilo späť do Maroka, uviedli verejnoprávne médiá RTVE. Úrady v Ceute pritom uvádzali, že na jej územie prišlo až 60.000 ľudí. Počet ľudí, ktorí prišli o život pri pokuse dostať sa cez hranicu medzi Marokom a Ceutou stúpol na 67, oznámila v sobotu španielska vláda.
Situácia sa medzičasom výrazne upokojila, no napriek tomu je bezpečnosť v tomto autonómnom meste s približne 84.000 obyvateľmi narušená.
Španielske ministerstvo vnútra uviedlo, že na posilnenie bezpečnosti blízko hraničného priechodu nainštalovali novú nafukovaciu bariéru s dĺžkou 500 metrov.
V otvorenom liste lídri 22 z 27 členských krajín EÚ požadujú, aby ministri vnútra bloku bezodkladne absolvovali videokonferenciu s cieľom dohodnúť sa na rýchlej, koordinovanej reakcii a „zabrániť ďalším nekontrolovaným prechodom cez hranice“.
Španielsky premiér Pedro Sánchez medzitým v liste zaslanom šéfom Európskej komisie a Európskej rady ostro skritizoval „sebeckú“ reakciu niektorých krajín EÚ. Zároveň vyslovil podporu zorganizovania videokonferencie ministrov vnútra EÚ, píše francúzska agentúra.
Španielske ministerstvo vnútra odhaduje, že do jeho exklávy nelegálne vstúpilo viac ako 50.000 migrantov, pričom 48.000 z nich sa už údajne vrátilo späť do Maroka, uviedli verejnoprávne médiá RTVE. Úrady v Ceute pritom uvádzali, že na jej územie prišlo až 60.000 ľudí. Počet ľudí, ktorí prišli o život pri pokuse dostať sa cez hranicu medzi Marokom a Ceutou stúpol na 67, oznámila v sobotu španielska vláda.
Situácia sa medzičasom výrazne upokojila, no napriek tomu je bezpečnosť v tomto autonómnom meste s približne 84.000 obyvateľmi narušená.
Španielske ministerstvo vnútra uviedlo, že na posilnenie bezpečnosti blízko hraničného priechodu nainštalovali novú nafukovaciu bariéru s dĺžkou 500 metrov.