Väčšina ľudí nemusí ísť po príchode do Švajčiarska do karantény

Ženeva 29. októbra (TASR) - Švajčiarsko v súvislosti s narastajúcimi prípadmi koronavírusu v stredu vydalo nové opatrenia a dodalo, že návštevníci po príchode do krajiny nemusia ísť do karantény. Informáciu priniesla tlačová agentúra AFP.



Prípady ochorenia COVID-19 sa vo Švajčiarsku z týždňa na týždeň zdvojnásobili, vláda sa preto rozhodla zaviesť prísnejšie opatrenia, aby sa tak vyhla opakovanému čiastočnému lockdownu - obmedzeniu pohybu obyvateľstva.



"Nikto nechce čiastočný lockdown," uviedla prezidentka Simonetta Sommarugaová. Zároveň dodala, že je nevyhnutné, aby sa do boja proti koronavírusu zapojili všetci a vyhli sa tak zatváraniu podnikov a ohrozovaniu zamestnanosti.



Zatiaľ čo krajina sprísnila opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok a počtu osôb na spoločenských stretnutiach, vláda sa rozhodla zrušiť nariadenie, ktoré vyžadovalo od návštevníkov po vstupe do krajiny podstúpiť desaťdňovú karanténu, za ktorej nedodržanie hrozila pokuta 10.000 eur.



Švajčiarsko zverejnilo tzv. "červený zoznam" krajín, po príchode z ktorých museli návštevníci podstúpiť karanténu. Ide o krajiny, ktoré za uplynulých 14 dní zaznamenali viac ako 60 prípadov ochorenia COVID-19 na 100.000 obyvateľov.



V uplynulých týždňoch však počet ochorení na COVID-19 vo Švajčiarsku stúpol natoľko, že na 100.000 obyvateľov pripadalo až 760 prípadov nákazy. Švajčiarsko sa tak stalo jednou z európskych krajín, ktoré sú najviac zasiahnuté novým druhom koronavírusu. Vláda sa preto rozhodla, že návštevníci prichádzajúci z krajín menej zasiahnutých koronavírusom nemusia ísť do karantény.



Karanténa sa odteraz bude vzťahovať len na ľudí, ktorí prichádzajú z oblastí, kde na 100.000 obyvateľov zaznamenali 60 alebo viac prípadov ako vo Švajčiarsku.



Na červenom zozname zostáva Andorra, Arménsko, Belgicko, Česko a tri regióny Francúzska vrátane Paríža.



Krajina od začiatku pandémie zaznamenala 135.197 prípadov ochorenia COVID-19. Za uplynulých 24 hodín v krajine v spojitosti s daným ochorením zomrelo 24 osôb. V súvislosti s ochorením COVID-19 v krajine dosiaľ zomrelo 1953 ľudí.