Väčšina Maďarov odmieta prípadné zavedenie povinného očkovania

Budapešť 25. novembra (TASR) - Až 61 percent občanov Maďarska odmieta prípadné zavedenie celoplošného povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19. Takéto opatrenie by podporilo iba 35 percent Maďarov. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Policy Solution, ktorého výsledky zverejnilo vo štvrtok internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság.



Z aktuálne zaočkovaných proti covidu by 45 percent podporilo zavedenie povinného očkovania, kým z nezaočkovaných je za takýto krok len 11 percent opýtaných.



V súčasnosti platná možnosť zamestnávateľa nariadiť povinné očkovanie sa nepáči 58 percentám respondentov a podporu jej vyjadrilo 38 percent.



Aktuálne platné povinné nosenie rúšok v prostriedkoch hromadnej dopravy označilo za nepotrebné 53 percent a v obchodoch 57 percent osôb.



Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 12.165 nakazených novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 185 pacientov. Aktuálne je potvrdená nákaza u 165.862 osôb. Hospitalizovaných je 6858 pacientov, z nich 680 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.



Počet zaočkovaných prekročil 6,07 milióna. Z nich vyše 5,8 milióna dostalo dve dávky a takmer 2,2 milióna aj tretiu dávku vakcíny.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)