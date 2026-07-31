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Väčšina migrantov z Ceuty sa vrátila do Maroka
Z približne 50.000 až 60.000 migrantov, ktorí od štvrtkového rána prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta na severe Afriky, sa už viac než 48.300 dobrovoľne vrátilo.
Autor TASR
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Ceuta 31. júla (TASR) - Z približne 50.000 až 60.000 migrantov, ktorí od štvrtkového rána prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta na severe Afriky, sa už viac než 48.300 dobrovoľne vrátilo. Informovalo o tom v piatok španielske ministerstvo vnútra. Situácia v oblasti sa postupne upokojuje, kvôli tejto kríze však migračnú politiku Madridu kritizujú Spojené štáty aj viacero európskych partnerov, píše TASR.
Pri pokuse dostať sa na španielske územie zahynulo najmenej 57 migrantov a celkový počet obetí bude pravdepodobne ešte vyšší. Mnohí z nich sa do Ceuty pokúšali doplávať a prekonali niekoľkokilometrovú vzdialenosť, pričom na mori čelili zásahom bezpečnostných zložiek, použitiu vodných diel, slzotvorného plynu či varovných výstrelov. Ďalší zahynuli v tlačenici na hrádzi pri hraničnom priechode Tarajal.
Španielsko vyslalo do Ceuty armádu a posilnilo policajné jednotky s cieľom obnoviť poriadok. Situácia vyvolala reakcie aj v ďalších európskych krajinách – Taliansko oznámilo pozastavenie uplatňovania schengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom a hraničné kontroly sprísnilo aj Francúzsko.
Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares odmietol, že by migračná kríza v Ceute ohrozovala fungovanie schengenského priestoru. Uviedol, že jeho integrita je „absolútne zaručená“. Pripomenul, že osoby odchádzajúce z Ceuty a Melilly na pevninské Španielsko musia prejsť policajnou kontrolou a preukázať svoju totožnosť.
Premiér Pedro Sánchez v piatok navštívil Ceutu a označil prekročenie hranice s Marokom za „porušenie územnej celistvosti Španielska“. Za vzniknutú situáciu podľa neho nesú zodpovednosť prevádzačské siete, ktoré podľa jeho slov „klamú toľkých mladých ľudí a v konečnom dôsledku vedú mnohých z nich k smrti“.
Španielske úrady podľa agentúry AP pripisujú náhly prílev migrantov nedávnemu rozhodnutiu Najvyššieho súdu, ktoré podľa nich prevádzači nesprávne interpretovali.
Predstavitelia Európskej únie vyjadrili znepokojenie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila zábery z Ceuty za „neprijateľné“. Únia zároveň prisľúbila Madridu dodatočnú finančnú pomoc, technickú podporu a operačné kapacity vrátane Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Na sobotu írske predsedníctvo v Rade EÚ zvolalo zasadnutie mechanizmu integrovanej politickej reakcie na krízy (ICPR) a v pondelok by sa mala uskutočniť schôdzka veľvyslancov EÚ (Coreper).
Kríza v Ceute vyvolala aj vnútropolitické spory o migračnej politike španielskej vlády. Podľa kritikov premiéra Sáncheza mohlo ďalších ľudí povzbudiť k príchodu jeho rozhodnutie umožniť legalizáciu pobytu státisícom migrantov. Madrid to odmieta a uvádza, že aktuálna situácia nesúvisí s programom udeľovania pobytových a pracovných povolení.
Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že podporuje Španielsko a Európanov „proti tomuto závažnému porušeniu ich zvrchovanosti a ľudských práv“. Zároveň tvrdilo, že incident je dôsledkom politiky španielskej vlády, ktorá podľa Washingtonu umožňuje masovú nelegálnu migráciu. Sánchez tieto tvrdenia odmietol.
Migračná vlna zasiahla aj druhú španielsku enklávu v severnej Afrike, Melillu. V priľahlom marockom meste Beni Ansar podľa miestnych médií a organizácií na ochranu práv došlo k stretom migrantov s políciou. Obe španielske enklávy Maroko dlhodobo považuje za okupované územie.
Niektorí analytici podľa agentúry Reuters spochybnili, či marocké úrady zámerne nezmiernili kontrolu na hranici. Pripomenuli prípad z roku 2021, keď Rabat čelil obvineniam, že využíva migráciu ako nástroj politického tlaku. Španielska vláda však uviedla, že marocké orgány tentoraz spolupracovali a obe strany boli v úzkom kontakte.
Pri pokuse dostať sa na španielske územie zahynulo najmenej 57 migrantov a celkový počet obetí bude pravdepodobne ešte vyšší. Mnohí z nich sa do Ceuty pokúšali doplávať a prekonali niekoľkokilometrovú vzdialenosť, pričom na mori čelili zásahom bezpečnostných zložiek, použitiu vodných diel, slzotvorného plynu či varovných výstrelov. Ďalší zahynuli v tlačenici na hrádzi pri hraničnom priechode Tarajal.
Španielsko vyslalo do Ceuty armádu a posilnilo policajné jednotky s cieľom obnoviť poriadok. Situácia vyvolala reakcie aj v ďalších európskych krajinách – Taliansko oznámilo pozastavenie uplatňovania schengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom a hraničné kontroly sprísnilo aj Francúzsko.
Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares odmietol, že by migračná kríza v Ceute ohrozovala fungovanie schengenského priestoru. Uviedol, že jeho integrita je „absolútne zaručená“. Pripomenul, že osoby odchádzajúce z Ceuty a Melilly na pevninské Španielsko musia prejsť policajnou kontrolou a preukázať svoju totožnosť.
Premiér Pedro Sánchez v piatok navštívil Ceutu a označil prekročenie hranice s Marokom za „porušenie územnej celistvosti Španielska“. Za vzniknutú situáciu podľa neho nesú zodpovednosť prevádzačské siete, ktoré podľa jeho slov „klamú toľkých mladých ľudí a v konečnom dôsledku vedú mnohých z nich k smrti“.
Španielske úrady podľa agentúry AP pripisujú náhly prílev migrantov nedávnemu rozhodnutiu Najvyššieho súdu, ktoré podľa nich prevádzači nesprávne interpretovali.
Predstavitelia Európskej únie vyjadrili znepokojenie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila zábery z Ceuty za „neprijateľné“. Únia zároveň prisľúbila Madridu dodatočnú finančnú pomoc, technickú podporu a operačné kapacity vrátane Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Na sobotu írske predsedníctvo v Rade EÚ zvolalo zasadnutie mechanizmu integrovanej politickej reakcie na krízy (ICPR) a v pondelok by sa mala uskutočniť schôdzka veľvyslancov EÚ (Coreper).
Kríza v Ceute vyvolala aj vnútropolitické spory o migračnej politike španielskej vlády. Podľa kritikov premiéra Sáncheza mohlo ďalších ľudí povzbudiť k príchodu jeho rozhodnutie umožniť legalizáciu pobytu státisícom migrantov. Madrid to odmieta a uvádza, že aktuálna situácia nesúvisí s programom udeľovania pobytových a pracovných povolení.
Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že podporuje Španielsko a Európanov „proti tomuto závažnému porušeniu ich zvrchovanosti a ľudských práv“. Zároveň tvrdilo, že incident je dôsledkom politiky španielskej vlády, ktorá podľa Washingtonu umožňuje masovú nelegálnu migráciu. Sánchez tieto tvrdenia odmietol.
Migračná vlna zasiahla aj druhú španielsku enklávu v severnej Afrike, Melillu. V priľahlom marockom meste Beni Ansar podľa miestnych médií a organizácií na ochranu práv došlo k stretom migrantov s políciou. Obe španielske enklávy Maroko dlhodobo považuje za okupované územie.
Niektorí analytici podľa agentúry Reuters spochybnili, či marocké úrady zámerne nezmiernili kontrolu na hranici. Pripomenuli prípad z roku 2021, keď Rabat čelil obvineniam, že využíva migráciu ako nástroj politického tlaku. Španielska vláda však uviedla, že marocké orgány tentoraz spolupracovali a obe strany boli v úzkom kontakte.