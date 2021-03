Väčšina Nemcov nepovažuje šéfa CDU za vhodného kandidáta na kancelára

Berlín 16. marca (TASR) - Až tri štvrtiny Nemcov nepovažujú predsedu Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armina Lascheta za vhodného kandidáta únie CDU/CSU na post kancelára. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu Civey, o ktorom v utorok informoval portál t-online.



Až 73,1 percenta opýtaných si nemyslí, že Laschet, premiér spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, je tým správnym kandidátom, ktorý by sa mal uchádzať o funkciu kancelára. Podporu vyjadrilo Laschetovi v prieskume len 14,7 percenta respondentov.



Laschet (60) nemá podporu dokonca ani u voličov CDU - 72,5 percenta z tých, čo chcú v septembrových parlamentných voľbách hlasovať za CDU, totiž uviedlo, že ho nepokladá za vhodného uchádzača o pozíciu kancelára. Opačne sa vyjadrilo len 16,4 percenta z opýtaných.



Na prieskume verejnej mienky sa v termíne 14. - 15. marca zúčastnilo 5080 ľudí vybraných do reprezentatívnej vzorky.



Laschet sa vyjadril, že rozhodnutie, koho postaví únia CDU/CSU do boja o funkciu kancelára, môžu prijať spolu s bavorským premiérom a šéfom CSU Markusom Söderom už po Veľkej noci, píše denník Die Welt.



Laschet sa v januári stal straníckym lídrom CDU a porazil tak svojich súperov, ktorými boli bývalý šéf frakcie CDU v Spolkovom sneme (Bundestag) Friedrich Merz a predseda zahraničného výboru Bundestagu Norbert Röttgen.



Výsledky prieskumu mienky nemeckých voličov reagujú i na výraznú volebnú porážku CDU v nedeľňajších voľbách v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko a Porýnie-Falcko.