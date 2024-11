Väčšina Nemcov nesúhlasí s tým, žeby malo Nemecko vedúcu úlohu v NATO

Berlín 15. novembra (TASR) - Iba 33 percent Nemcov súhlasí s tým, že Nemecko by sa po zvolení Donalda Trumpa za prezidenta USA malo viac angažovať vo vedení NATO. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti YouGov, ktorý zverejnil denník Süddeutsche Zeitung. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Z prieskumu vyplýva, že 41 percent Nemcov je za zachovanie doterajšej pozície Nemecka v NATO a 16 percent za utlmenie aktivít svojej krajiny v aliancii alebo za vystúpenie z nej.



Podpora väčšej angažovanosti v NATO sa výrazne líši podľa politického zamerania. Za väčšiu angažovanosť bolo 53 percent stúpencov liberálnej Slobodnej demokratickej strany (FDP) a 49 percent voličov Zelených.



Väčšina voličov kresťanských demokratov (CDU) a sociálnych demokratov (SPD) je za zachovanie súčasného postoja a za úplne vystúpenie Nemecka z NATO je až 27 percent voličov krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfP).



DPA pripomína, že počas svojho prvého funkčného obdobia Trump kritizoval európske štáty za nedostatočné investície do svojej obrany. Po znovuzvolení Trumpa viacero európskych a nemeckých politikov vyzvalo európske štáty, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za bezpečnostnú politiku na kontinente.