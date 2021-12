Väčšina Nemcov očakáva, že Scholz bude kancelárom najviac štyri roky

Berlín 8. decembra (TASR) - Takmer dve tretiny občanov Nemecka si myslia, že sociálny demokrat Olaf Scholz, ktorý má byť v stredu zvolený v Spolkovom sneme (Bundestagu) za nového nemeckého kancelára, nebude vládnuť dlhšie než jedno štvorročné funkčné obdobie. Len necelá štvrtina opýtaných (22 percent) navyše verí tomu, že nová vláda prinesie výrazné zmeny, aké prisľúbila. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov pre agentúru DPA, ktorého výsledky boli zverejnené v stredu.



Dvadsať percent respondentov vychádza z toho, že pred nasledujúcimi voľbami do Spolkového snemu sa nová koaličná vláda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), Zelených a Slobodnej demokratickej strany (FDP) rozpadne, píše denník Die Welt.



Ďalších 44 percent je presvedčených, že v súčasnosti 63-ročný Scholz nebude po uplynutí štvorročného mandátu znovuzvolený. Jeho druhé funkčné obdobie očakáva len 16 percent ľudí. Len 1,3 percenta verí, že Scholz zostane v úrade kancelára tak dlho ako jeho predchodkyňa Angela Merkelová, čiže 16 rokov. To, že nová vláda prinesie len malé zmeny, si myslí 51 percent ľudí. Žiadne zmeny nenastanú podľa 16 percent opýtaných.



Scholz, ktorý by sa mal stať deviatym povojnovým kancelárom Nemecka, viackrát zdôraznil, že tzv. semaforovú vládu SPD, FDP a Zelených považuje za dlhodobý projekt. Táto koalícia nastupuje, "aby priateľsky spolupracovala a aby bola znovuzvolená", povedal v sobotu na zjazde SPD, na ktorom delegáti strany podpísali koaličnú zmluvu.



S doterajšou prácou odchádzajúcej kancelárky Merkelovej, ktorá bola vo funkcii dovedna 5860 dní, je spokojných 55 percent opýtaných. Nespokojných je, naopak, len 38 percent ľudí. Prieskum prebiehal od 1. do 3. decembra na vzorke 2067 respondentov.



Scholza v stredu na post kancelára oficiálne navrhne prezident Frank-Walter Steinmeier a následne prebehne voľba členov Bundestagu, ktorí sa zídu o 09.00 h, približuje na svojej webstránke magazín Der Spiegel. Hlasovanie je tajné – poslanci hlasovacie lístky vyplnia vo volebnej kabíne a následne ich po jednom vhodia do volebnej urny. Na zvolenie potrebuje Scholz v 736-člennom Bundestagu získať absolútnu väčšinu hlasov (369). Tá je v podstate istá, pretože koaliční partneri SPD, FDP a Zelení majú v dolnej komore parlamentu dovedna 416 kresiel. Neznamená to však, že všetci z nich skutočne za Scholza zahlasujú, konštatuje Der Spiegel.



Ak všetko pôjde podľa plánu, okolo poludnia by mal po prvý raz od roku 2005 na čele nemeckej vlády stáť kancelár z radov sociálnych demokratov. Krajinu bude okrem toho prvýkrát v dejinách Nemecka viesť kabinet zložený z trojkoalície SPD, Zelených a liberálov z FDP.



Trojica strán podpísala koaličnú zmluvu v utorok dopoludnia v Berlíne. V stredu majú prísahu zložiť i ministri novej Scholzovej vlády.