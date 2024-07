Prieskum:Väčšina Nemcov po odchode Merkelovej cíti zhoršenie v krajine

Berlín 16. júla (TASR) - Väčšina Nemcov si myslí, že podmienky v ich krajine sa zhoršili od skončenia pôsobenia bývalej konzervatívnej kancelárky Angely Merkelovej. Vyplýva to z nového prieskumu inštitútu pre výskum verejnej mienky YouGov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Na online prieskume, ktorý sa uskutočnil od 28. júna do 3. júla, sa zúčastnilo dokopy 2030 ľudí. Vzorka respondentov bola vybraná tak, aby odrážala parametre populácie, ako je vek, pohlavie, náboženstvo, volebné správanie, vzdelanie a politické záujmy, a preto reprezentuje voličov vo veku 18 rokov a viac.



Prieskum ukazuje, že 61 percent opýtaných verí, že od odchodu kancelárky Merkelovej v decembri 2021 sa podmienky v Nemecku zhoršili, zatiaľ čo 25 percent respondentov si myslí, že podmienky zostali rovnaké.



Tí z opýtaných, ktorí vnímajú zhoršenie situácie, to zväčša aspoň čiastočne pripisujú práci nemeckej stredoľavej koaličnej vlády troch strán pod vedením kancelára Olafa Scholza.



Dvadsaťosem percent respondentov uviedlo "zlú Scholzovu vládu", zatiaľ čo 15 percent pripisuje zhoršenie podmienok vonkajším faktorom. Pre viac ako polovicu účastníkov prieskumu zohrávajú úlohu oba faktory.



Angela Merkelová sa stala kancelárkou Nemecka v 2005 a na tomto poste zotrvala 16 rokov, do 8. decembra 2021. Bola prvou ženou, ktorá po svojich siedmich predchodcoch zasadla do kresla spolkového kancelára.



Hoci prebehlo viacero kríz, počas jej vlády zaznamenala nemecká ekonomika nebývalý rozkvet. HDP na osobu vzrástol o 43-percent a miera nezamestnanosti sa znížila z 11,7 percenta v roku 2005 na 5,1 percenta v čase, keď úrad odovzdávala. V súčasnosti sa pohybuje okolo šiestich percent.