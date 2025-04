Väčšina Nemcov podporuje celoštátny zákaz oxidu dusného pre maloletých

Berlín 5. apríla (TASR) - Väčšina nemeckej verejnosti podporuje zákaz predaja oxidu dusného maloletým. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorého výsledky v sobotu zverejnila zdravotná poisťovňa. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.



Prieskum agentúry Forsa zistil, že 76 percent respondentov podporilo celoštátny zákaz držby a nákupu oxidu dusného pre maloletých, proti bolo 10 percent a 14 percent na to nemalo názor alebo neodpovedalo. Uskutočnil sa na vzorke 1.012 ľudí medzi 12. a 18. februárom a prieskum si zadala celonemecká verejná zdravotná poisťovňa Barmer.



Popularita oxidu dusného je už niekoľko rokov na vzostupe ako párty droga a jeho užívatelia mierne sladkastý plyn vdychujú z balónov. Nazýva sa aj "smiechový plyn", pretože spôsobuje záchvaty smiechu, má euforické a mierne halucinogénne účinky, navodzuje pocit odtrhnutia od reality. Historicky sa v medicíne používal ako inhalačné anestetikum a sedatívum.



Používa sa ako náplň do bombičiek na šľahačku. Priame vdychovanie z bombičky je však extrémne nebezpečné. Plyn je pod tlakom a pri uvoľnení môže spôsobiť omrzliny v ústach alebo pľúcach. Pri naplnení do balónika umožňuje bezpečnejšie vdýchnutie, keď sa už trochu ohrial. Zdanlivo neškodné časté vdychovanie môže viesť k nedostatku kyslíka, poškodeniu nervov a v extrémnych prípadoch až k smrti.



Predaj oxidu dusného je už v niektorých spolkových krajinách a okresoch zakázaný, ale neexistuje celoštátna regulácia. Nemecký kabinet v novembri schválil návrh zdravotníckeho zákona ministra Karla Lauterbacha (SPD), ktorý by obmedzil používanie oxidu dusného a počíta aj so zákazom výdaja cez automaty a nočné obchody.



O tejto téme sa diskutovalo aj v rámci prebiehajúcich koaličných rokovaní o vytvorení novej vlády medzi kresťanskými demokratmi (CDU/CSU) a Sociálnodemokratickou stranou (SPD).