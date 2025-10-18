< sekcia Zahraničie
Väčšina Nemcov podporuje zostreľovanie dronov nad letiskami
Minister vnútra Alexander Dobrindt tiež trvá na zmene zákona, aby ozbrojené sily mohli poskytovať pomoc v prípade pozorovaní vojenských dronov v krajine.
Autor TASR
Berlín 18. októbra (TASR) - Celkovo 79 percent ľudí v Nemecku podporuje zostreľovanie nelegálnych dronov v blízkosti citlivých miest, ako sú letiská. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky spoločnosti YouGov, ktorý si objednala agentúra DPA a zverejnila ho v sobotu, píše TASR.
Až 79 percent respondentov úplne alebo čiastočne súhlasí s tým, že zostreľovanie dronov je rozumné opatrenie, proti možnosti ich zostrelenia bolo 6 percent. Reprezentatívny prieskum na vzorke 2256 ľudí sa uskutočnil od 10. do 13. októbra.
Po sérii pozorovaní dronov v blízkosti letísk v Nemecku a ich následnom uzatváraní vláda urýchlila plány na zlepšenie obrany proti dronom. Špeciálne jednotky spolkovej polície majú byť do konca tohto roka doplnené aj o jednotku na protidronovú obranu.
Minister vnútra Alexander Dobrindt tiež trvá na zmene zákona, aby ozbrojené sily mohli poskytovať pomoc v prípade pozorovaní vojenských dronov v krajine.
Viac ako dve tretiny (69 percent) respondentov v prieskume uviedlo, že sú zásadne znepokojení nedávnymi pozorovaniami dronov. Ďalších 14 percent sa tým neznepokojuje a 15 percent zastáva v tejto otázke neutrálne stanovisko.
Oficiálne stále nie je známe, kto je zodpovedný za prelety dronov nad letiskom v Mníchove začiatkom tohto mesiaca. Spolkový kancelár Merz v rozhovore pre televíziu ARD uviedol, že „v každom prípade ich pravdepodobne významná časť pochádza z Ruska“.
Viac ako polovica opýtaných s týmto hodnotením súhlasí a považuje zapojenie Ruska za do istej miery pravdepodobné alebo veľmi pravdepodobné (58 percent). Naopak, 19 percent to považuje za do istej miery nepravdepodobné alebo veľmi nepravdepodobné. Kremeľ obvinenia zo zodpovednosti za prelety dronov odmieta.
