Väčšina Nemcov vyslovila v prieskume nespokojnosť so Scholzom

Berlín 18. augusta (TASR) - Väčšina Nemcov je v súčasnosti nespokojná s tým, ako kancelár Olaf Scholz vedie ich krajinu. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, o ktorého výsledkoch informovala v piatok agentúra Reuters. Nespokojnosť so Scholzom vyjadrila nadpolovičná väčšina Nemcov vôbec prvýkrát od jeho predvlaňajšieho nástupu do funkcie.



Nespokojných so Scholzovou prácou je 51 percent respondentov prieskumu, ktorý si objednala nemecká verejnoprávna televízna stanica ZDF. Spokojnosť s kancelárom deklarovalo len 43 percent opýtaných, zatiaľ čo zvyšných šesť percent uviedol, že nemá na túto tému jednoznačný názor.



Prieskum sa uskutočnil v čase, keď v Scholzovej trojkoalícii zloženej zo stredoľavicovej SPD, liberálnej FDP a Zelených vládne napätie v súvislosti s nezhodami ohľadom rozpočtových výdavkov.



Vláde sa v stredu nepodarilo schváliť zákon ponúkajúci úľavy na dani z príjmu právnických osôb v hodnote miliárd eur po tom, ako ho vetovala ministerka rodiny zo strany Zelených, ktorá sa usiluje o zvýšenie prídavkov na deti o miliardy eur.



Napriek výsledkom prieskumu však Scholz stále zostáva druhým najobľúbenejším politikom v krajine. V tomto smere ho predstihuje len minister obrany Boris Pistorius, ktorý sa už niekoľko mesiacov v prieskumoch popularity drží na prvej priečke.