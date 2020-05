Väčšina nemeckých spolkových krajín už povolila otvorenie reštaurácií

Berlín 15. mája (TASR) - Päť nemeckých spolkových krajín vrátane hlavného mesta Berlín do piatka znova povolilo otvorenie reštaurácií za dodržania istých hygienických opatrení, informovala agentúra DPA.



Opatrenia v súvislosti s prevádzkami verejného stravovanie uvoľnilo od piatka okrem Berlína aj susedné Brandenbursko, Hesensko, Sasko a Durínsko. Ďalších päť z celkového počtu 16 spolkových krajín reštaurácie otvorilo už v predchádzajúcich dňoch.



Zvyšné spolkové krajiny reštaurácie otvoria v období od 18. do 25. mája.



Pravidlá, ktoré je v zariadeniach potrebné dodržiavať, sa medzi jednotlivými krajinami líšia. Väčšinou sa týkajú dodržiavania vzdialenosti medzi jednotlivými stolmi a ich stoličkami a povinnosti umyť si ruky predtým, ako sú hostia usadení k stolu.



Personál reštauračných zariadení v niektorých spolkových krajinách musí mať ochranné rúška, v iných je to len všeobecné odporúčanie.