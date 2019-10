Väčšina obetí nájdených v kamióne je z Vietnamu, tvrdí miestny kňaz

Hanoj 26. októbra (TASR) - Väčšina z 39 ľudí, ktorých našli mŕtvych v návese kamióna pri Londýne, pochádzala pravdepodobne z Vietnamu. Pre tlačovú agentúru Reuters to v sobotu povedal predstaviteľ miestnej komunity.



K nálezu tiel - 38 dospelých a jedného tínedžera - došlo v stredu v priemyselnej lokalite mesta Grays, približne 32 kilometrov východne od centrálnej časti britskej metropoly.



Britská polícia uviedla, že mŕtvi sú čínski občania, ale podľa Pekingu národnosti obetí ešte neboli potvrdené. Čínske a vietnamské úrady momentálne úzko spolupracujú s britskou políciou na objasnení prípadu, oznámili ambasády oboch ázijských krajín.



Anthony Dang Huu Nam, katolícky kňaz v odľahlom meste Yen Thanh v provincii Nghe An, ležiacom zhruba 300 kilometrov južne od vietnamského hlavného mesta Hanoj, uviedol, že je v kontakte s rodinami obetí. Dozvedel sa od nich, že ich príbuzní v inkriminovanom čase cestovali do Spojeného kráľovstva, pričom ich rodiny s nimi nedokázali nadviazať spojenie.



Vietnamské ministerstvo zahraničných vecí v sobotňajšom vyhlásení oznámilo, že svojej ambasáde v Londýne dalo pokyn, aby pomohla britskej polícii pri identifikácii obetí.



Nghe An je jednou z najchudobnejších vietnamských provincií, odkiaľ pochádza množstvo obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré končia v Európe, tvrdí nezisková organizácia Pacific Links Foundation so sídlom v USA.



Podľa Nama panuje všeobecné presvedčenie, že ďalšie obete pochádzajú zo susednej provincie Ha Tinh, odkiaľ za prvých osem mesiacov tohto roka odišlo za prácou do zahraničia takmer 42.000 ľudí, napísali miestne médiá.



Táto provincia je spustošená závažnou environmentálnou katastrofou z roku 2016, keď oceliareň vo vlastníctve taiwanskej spoločnosti Formosa Plastics kontaminovala pobrežné vody, čo zdevastovalo miestny rybolov a cestovný ruch. Incident vyvolal vo Vietname rozsiahle protesty.