Väčšina obetí nehody lanovky v Lisabone boli cudzinci
Autor TASR
Lisabon 5. septembra (TASR) - Portugalská polícia v piatok informovala, že medzi medzi 16 obeťami stredajšej nehody lanovky v Lisabone sú piati Portugalci, traja Briti, dvaja Juhokórejčania, dvaja Kanaďania, Francúz, Švajčiar, Američan a Ukrajinec. Napriek predchádzajúcim správam pri nehode nezahynul žiaden Nemec, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Zranenia utrpelo viac ako 20 ľudí. Medzi zranenými je najmenej 11 cudzincov vrátane občanov Nemecka, Španielska, Francúzska, Talianska, Švajčiarska, Kanady, Južnej Kórey, Maroka a Kapverd.
Dopravný podnik Carris, ktorý prevádzkuje mestské lanovky v Lisabone, vo štvrtok uviedol, že dodržiaval všetky protokoly na údržbu. Lanovka naposledy prešla generálnou údržbou v roku 2022 a priebežnú kontrolu vykonali vlani. Údržbu už 14 rokov zabezpečuje externý dodávateľ.
Pozemná lanovka Elevador da Glória z 19. storočia patrí k technickým atrakciám Lisabonu a v letnej sezóne je obľúbená medzi zahraničnými turistami, ktorí absolvujú krátku, no malebnú cestu po strmom kopci. Bežne ju využívajú aj miestni obyvatelia. Je zaradená medzi národné pamiatky Portugalska.
