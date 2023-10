Väčšina obetí zemetrasení v Afganistane boli ženy a deti

Islamabad 12. októbra (TASR) – Viac ako 90 percent obetí série silných zemetrasení na západe Afganistanu, boli ženy a deti. Vyplýva to zo štvrtkového vyhlásenia predstaviteľov OSN, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Podľa vládnuceho hnutia Taliban si sobotné zemetrasenie v provincii Herat vyžiadalo viac než 2000 obetí bez ohľadu na vek či pohlavie. Jeho epicentrum ležalo v okrese Zenda Jan, kde zahynulo 1294 osôb a 1688 utrpelo zranenia, uvádza OSN. Nezvestných je Ďalších niekoľko stoviek ľudí.



Zemetrasenie udrelo ráno, preto bolo pravdepodobnejšie, že doma budú ženy a deti, vyhlásil vedúci pobočky UNICEF v provincii Herat Siddig Ibrahim. Ak by otrasy prišli v noci, zemetrasenie by nemalo "rodový rozmer", uvádza zástupca Populačného fondu Spojených národov pre Afganistan Jaime Nadal. "Muži v túto dennú dobu neboli doma," vyhlásil Nadal. "Mnohí muži dochádzajú za prácou do Iránu, ženy sa venovali domácim prácam a starali sa o deti," dodal Nadal.



Pre obavy z ďalších otrasov mnohí obyvatelia ostávajú v exteriéri a aj napriek klesajúcim teplotám prespávajú v stanoch.



Afganistan leží neďaleko hranice troch tektonických dosiek, ich vzájomný pohyb preto často spôsobuje zemetrasenia. UNICEF na podporu preživších spustilo kampaň s cieľom vyzbierať 20 miliónov amerických dolárov (18,8 milión eur).