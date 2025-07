Väčšina obyvateľov západnej Európy by podporila vstup Škótska do EÚ

Edinburgh 15. júla (TASR) - Väčšina Európanov žijúcich v Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku a Španielsku by súhlasila so vstupom nezávislého Škótska do Európskej únie. Agentúra DPA o tom v utorok informovala na základe výsledkov prieskumu verejnej mienky spoločnosti YouGov, píše TASR.



Podpora obyvateľov týchto krajín pre vstup Škótska do EÚ dosahovala v prieskume 63 až 75 percent. Z asi 2000 obyvateľov Spojeného kráľovstva, ktorí sa do prieskumu zapojili, však tento návrh podporilo iba približne 46 percent, a asi tretina Britov (32 percent) by bola úplne proti tomuto návrhu.



Prieskum podľa denníka The Independent poukazuje na rozdielnosť názorov medzi Škótskom a zvyškom Británie. Ako príklad uvádza fakt, že Škótsko počas referenda o brexite v roku 2016 hlasovalo za zotrvanie v EÚ na rozdiel od Spojeného kráľovstva ako celku.



Agentúra YouGov prieskum uskutočnila aj napriek vyjadreniam britského premiéra Keira Starmera, podľa ktorého ďalšie hlasovanie o nezávislosti Škótska nie je prioritou vlády. Krajina usporiadala prvé referendum o nezávislosti už v roku 2014, keď sa 55 percent škótskych voličov vyslovilo za zotrvanie Škótska v Spojenom kráľovstve a 45 percent podporilo jeho nezávislosť.