Väčšina opatrení by sa v Moskve mohla uvoľniť v máji, tvrdí starosta

Moskva 5. februára (TASR) - Väčšinu opatrení zavedených v spojitosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 by sa v Moskve mohla uvoľniť začiatkom mája. Uviedol to vo štvrtok v televízii v televízii Rossija 24 starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin.



Situácia v Moskve sa podľa Sobianina zlepšuje. "Ak tento trend pretrvá, potom si myslím, že hlavné opatrenia budú do začiatku mája uvoľnené," povedal Sobianin. Dodal však, že počty pacientov v nemocniciach a nárast počtu prípadov nákazy sú stále vysoké.



V ruskej metropole uvoľnili epidemiologické obmedzenia naposledy 22. januára.



Ruské hlavné mesto od začiatku pandémie zaznamenalo 937.450 prípadov nákazy a 13.701 úmrtí, píše agntúra TASS.