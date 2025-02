Väčšina Poliakov by podľa prieskumu chcela jadrové zbrane

Varšava 21. februára (TASR) – Väčšina poľských občanov by chcela, aby ich krajina disponovala jadrovými zbraňami. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry UCE Research, podľa ktorého by s takouto možnosťou súhlasilo 53 percent opýtaných, informuje spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Necelých 21 percent opýtaných by bolo rozhodne za a necelá tretina skôr za. Proti sa vyslovilo 28 percent respondentov a nerozhodnutých bolo 19 percent.



Najviac podporovateľov jadrového arzenálu bolo medzi voličmi pravicovej Konfederácie (71 percent). Disponovanie jadrovými zbraňami podporuje tiež väčšina voličov Práva a Spravodlivosti a kresťanskodemokratickej Tretej cesty.



Voliči vládnej Občianskej koalície boli v otázke zdržanlivejší, no väčšia časť bola za (44 percent) než proti (41 percent. Proti myšlienke poľského jadrového arzenálu bolo o 3 percentá viac respondentov iba medzi voličmi Ľavice.



V Poľsku sa už niekoľko rokov diskutuje o možnom zapojení do programu jadrového zdieľania NATO. Program umožňuje členským štátom aliancie, ktoré nevlastnia vlastné jadrové zbrane, prístup k americkým jadrovým hlaviciam. Medzi zapojenými sú napríklad Nemecko, Taliansko či Turecko. Prezident Andrzej Duda v roku 2022 oznámil, že vo veci prebiehajú rozhovory s americkou stranou, odvtedy sa však neposunuli.



Prieskum sa uskutočnil 18. a 19. februára 2025 na reprezentatívnej vzorke 1025 respondentov.