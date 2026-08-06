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Väčšina Poliakov hodnotí Nawrockého po roku vo funkcii pozitívne
Najvyššiu podporu zaznamenal Nawrocki medzi voličmi Konfederácie a krajne pravicovej Konfederácie poľskej koruny.
Autor TASR
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Varšava 6. augusta (TASR) - Väčšina Poliakov po roku vo funkcii hodnotí pôsobenie prezidenta Karola Nawrockého pozitívne. Vyplýva to z prieskumu agentúry United Surveys by IBRiS pre portál Wirtualna Polska, podľa ktorého jeho doterajšie pôsobenie priaznivo vníma 56 percent respondentov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Prezidentovo pôsobenie hodnotí 33 percent respondentov „rozhodne pozitívne“ a 23 percent „skôr pozitívne“. Negatívny názor malo 40,5 percenta a bez názoru zostalo 3,5 percenta respondentov.
Výsledky ukazujú výrazné rozdiely podľa politických preferencií respondentov. Spomedzi priaznivcov súčasnej vlády má na prezidenta negatívny názor 89 percent opýtaných, medzi podporovateľmi opozície ho pozitívne hodnotí 94 percent.
Najvyššiu podporu zaznamenal Nawrocki medzi voličmi Konfederácie a krajne pravicovej Konfederácie poľskej koruny. V tejto skupine jeho pôsobenie kladne hodnotí 97 percent respondentov.
Prieskum uskutočnila agentúra United Surveys by IBRiS od 24. do 25. júla na reprezentatívnej vzorke 1000 Poliakov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Prezidentovo pôsobenie hodnotí 33 percent respondentov „rozhodne pozitívne“ a 23 percent „skôr pozitívne“. Negatívny názor malo 40,5 percenta a bez názoru zostalo 3,5 percenta respondentov.
Výsledky ukazujú výrazné rozdiely podľa politických preferencií respondentov. Spomedzi priaznivcov súčasnej vlády má na prezidenta negatívny názor 89 percent opýtaných, medzi podporovateľmi opozície ho pozitívne hodnotí 94 percent.
Najvyššiu podporu zaznamenal Nawrocki medzi voličmi Konfederácie a krajne pravicovej Konfederácie poľskej koruny. V tejto skupine jeho pôsobenie kladne hodnotí 97 percent respondentov.
Prieskum uskutočnila agentúra United Surveys by IBRiS od 24. do 25. júla na reprezentatívnej vzorke 1000 Poliakov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)