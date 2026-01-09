< sekcia Zahraničie
Väčšina Poliakov je proti vystúpeniu z EÚ aj proti prijatiu eura
Polexit odmieta 69 percent opýtaných a zavedenie spoločnej európskej meny 70 percent.
Autor TASR
Varšava 9. januára (TASR) - Väčšina Poliakov je proti vystúpeniu Poľska z Európskej únie aj proti prijatiu eura. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Pollster, podľa ktorého polexit odmieta 69 percent opýtaných a zavedenie spoločnej európskej meny 70 percent, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Členstvo Poľska v EÚ podporujú viac ako dve tretiny obyvateľov, s odchodom z nej rozhodne nesúhlasí 51 percent a 18 percent skôr nesúhlasí. Za vystúpenie sa vyslovilo 22 percent opýtaných a 9 percent nemá jednoznačný názor.
Podobný podiel odporcov má aj prijatie eura. Spoločnú menu odmieta sedem z desiatich respondentov a len pätina by ju chcela zaviesť. Zvyšných deväť percent sa nevedelo vyjadriť.
Podľa denníka výsledky potvrdzujú dlhodobý skeptický trend voči zavedeniu eura, hoci podpora pre členstvo Poľska v EÚ zostáva stabilná. Prieskum pre denník Super Express vykonal inštitút Pollster v dňoch 31. decembra 2025 a 1. januára 2026 na reprezentatívnej vzorke 1002 dospelých respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Členstvo Poľska v EÚ podporujú viac ako dve tretiny obyvateľov, s odchodom z nej rozhodne nesúhlasí 51 percent a 18 percent skôr nesúhlasí. Za vystúpenie sa vyslovilo 22 percent opýtaných a 9 percent nemá jednoznačný názor.
Podobný podiel odporcov má aj prijatie eura. Spoločnú menu odmieta sedem z desiatich respondentov a len pätina by ju chcela zaviesť. Zvyšných deväť percent sa nevedelo vyjadriť.
Podľa denníka výsledky potvrdzujú dlhodobý skeptický trend voči zavedeniu eura, hoci podpora pre členstvo Poľska v EÚ zostáva stabilná. Prieskum pre denník Super Express vykonal inštitút Pollster v dňoch 31. decembra 2025 a 1. januára 2026 na reprezentatívnej vzorke 1002 dospelých respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)