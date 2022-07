Väčšina Poliakov je za EÚ národov, nie za federalizovanejšiu EÚ

Varšava 16. júla (TASR) - Väčšina Poliakov by rada videla posilnenie právomocí jednotlivých členských štátov Európskej únie na úkor federalizovanejšej EÚ. Vyplýva to z prieskumu agentúry SW Research zverejneného v sobotu v poľskom denníku Rzeczpospolita. Informácie priniesla aj tlačová agentúra PAP.



V prieskume 38,1 percenta opýtaných uviedlo, že poľská vláda by mala presadzovať viac právomocí pre jednotlivé členské štáty EÚ v rámci Únie.



Menšia skupina opýtaných, 26 percent, je presvedčená, že vláda by sa mala snažiť o posilnenie právomocí orgánov Európskej únie.



Ďalšia veľká skupina respondentov, 26,4 percenta, nemá názor na to, akú politiku by mala poľská vláda presadzovať v otázke budúceho vývoja Európskej únie.



Iba 9,5 percenta opýtaných by si želalo vystúpenie Poľska z Európskej únie.



Agentúra SW Research urobila prieskum na vzorke 800 online respondentov od 12. júla do 13. júla 2022.