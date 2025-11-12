< sekcia Zahraničie
Väčšina Poliakov je za právne ukotvenie homosexuálnych zväzkov
Varšava 12. novembra (TASR) - Väčšina Poliakov podporuje právne ukotvenie partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Podľa prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CBOS) pre denník Gazeta Prawna to schvaľuje 62 percent respondentov. Zákon, ktorý by spolužitie upravil, má čoskoro zamieriť do parlamentu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Proti legalizácii takýchto zväzkov je 35 percent respondentov, zatiaľ čo necelé tri percentá sa nevedeli vyjadriť. Denník pripomína, že prieskum sa uskutočnil v čase, keď vláda finalizuje návrh zákona o statuse blízkej osoby a o zmluve o spolužití. Ten má právne upraviť vzťahy dvoch dospelých osôb, ktoré spolu žijú, ale nechcú alebo nemôžu uzavrieť manželstvo. Projekt je výsledkom kompromisu medzi stranou Ľavica, ktorá presadzovala registrované partnerstvá, a Poľskou ľudovou stranou, ktorá ich odmieta.
„Chceme, aby návrh ešte do konca roka zamieril do Sejmu,“ povedala štátna tajomníčka kancelárie premiéra Katarzyna Kotulová. Podľa jej slov má zákon riešiť praktické otázky, ako sú majetkové vzťahy, prístup k zdravotným informáciám či právo na bývanie. Vládna koalícia bez podpory opozície však nedisponuje dostatočným počtom hlasov na prelomenie prezidentského veta v prípade, že by Karol Nawrocki zákon vetoval.
Jeho kancelária však už predtým dala najavo, že prezident je pripravený rokovať o návrhu, ak nebude obsahovať ideologické prvky a nebude konkurovať manželstvu. Podľa Marcina Przydacza z kancelárie prezidenta by bol Nawrocki ochotný podpísať zákon, ktorý sa netýka len partnerských zväzkov v sexuálnom kontexte, ale aj priateľských vzťahov či dobrovoľných väzieb.
Prieskum CBOS pre denník Dziennik Gazeta Prawna sa uskutočnil od 3. do 5. novembra 2025 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
