Väčšina Poliakov je za zaplatenie vojnových reparácií Nemeckom

Varšava 29. januára (TASR) - Približne 60 percent Poliakov sa vyslovilo za to, aby Nemecko zaplatilo Poľsku vojnové reparácie za deštrukciu spôsobenú počas druhej svetovej vojny. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom v stredu informoval denník Super Express.



Pätnásť percent respondentov sa domnieva, že Nemci by nemali platiť, a jeden zo štyroch opýtaných nemá na túto záležitosť názor.



V porovnaní s podobným prieskumom z vlaňajšieho septembra sa počet ľudí vyslovujúcich sa v prospech zaplatenia reparácií zvýšil v januári o dva percentuálne body a počet tých, ktorí sú proti, sa znížil o tri percentuálne body.



Predseda vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski nedávno pre nemecký denník Bild povedal, že Poľsko sa "nikdy nezmieri" s tým, že nedostane žiadne vojnové reparácie.



Poľský parlament medzitým prekladá do cudzích jazykov správu o stratách, ktoré utrpelo Poľsko počas druhej svetovej vojny, uviedol poslanec PiS Arkadiusz Mularczyk. Zatiaľ nie je známe, kedy by mala byť správa zverejnená.



Najvyšší nemeckí predstavitelia už opakovane vyhlásili, že záležitosť reparácií je právne uzavretá, pripomína agentúra DPA.