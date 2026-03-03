Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PRIESKUM: Väčšina Poliakov podporuje získanie jadrových zbraní

Ilustračné foto. Foto: TASR AP

Za takýto krok sa vyslovilo takmer 51 percent opýtaných, proti je 39 percent a vyše 10 percent respondentov nemá názor.

Varšava 3. marca (TASR) - Viac ako polovica Poliakov sa vyslovila za to, aby krajina získala jadrové zbrane. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zverejnilo v utorok Rádio ZET, informuje varšavský spravodajca TASR.

Za takýto krok sa vyslovilo takmer 51 percent opýtaných, proti je 39 percent a vyše 10 percent respondentov nemá názor. Podpora je rovnaká medzi ženami aj mužmi.

Najvyššiu podporu získania jadrových zbraní zaznamenali medzi voličmi pravice. Podporuje ho 79 percent voličov opozičnej Konfederácie a 65 percent voličov strany Právo a spravodlivosť (PiS).

Medzi voličmi koaličnej Novej ľavice podporuje tento krok 54 percent opýtaných, v prípade Tretiej cesty (Poľsko 2050 a PSL) je to 40 percent. Najnižšiu podporu má návrh medzi voličmi Tuskovej Občianskej koalície, kde súhlas vyjadrilo 35 percent respondentov.

Prieskum uskutočnila agentúra IBRiS v dňoch 27. a 28. februára 2026 na reprezentatívnej vzorke 1073 osôb.

Poľský premiér Donald Tusk potvrdil, že Varšava rokuje s Parížom a európskymi spojencami o „pokročilom jadrovom odstrašení“. „Spolu s našimi priateľmi sa vyzbrojujeme, aby sa naši nepriatelia nikdy neodvážili na nás zaútočiť,“ napísal na sieti X.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
