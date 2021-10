Väčšina Poliakov si podľa prieskumu želá koniec sporu Varšavy s Úniou

Varšava 26. októbra (TASR) - Približne 41 percent Poliakov sa domnieva, že spor medzi Poľskom a Európskou úniou by sa mal čo najskôr skončiť, a to za podmienok, ktoré určila Únia. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu IBRiS, ktoré zverejnili v utorok. Informovala o tom agentúra PAP.



Prieskum inicioval denník Rzeczpospolita. Ľudí sa pýtali na ich názor na zhoršenie vzťahov medzi EÚ a Varšavou, ako aj na to, ako by reagovali na hrozby pozastavenia financovania pre Poľsko zo strany Únie.



Najväčšia skupina respondentov (40,8 percenta) odpovedala, že by sa spor mal čo najskôr skončiť a mali by byť prijaté podmienky stanovené Úniou.



Ďalších 32,5 percenta opýtaných sa domnieva, že by sa v spore mal nájsť kompromis a Poľsko by malo urobiť len malé ústupky, 23 percent si však myslí, že poľská vláda by mala obhájiť svoj postoj aj za cenu zmrazenia fondov, píše PAP.



Podľa prieskumu sa 49 percent voličov poľskej vládnej strany Právo a Spravodlivosť (PiS) a stúpencov prezidenta Andrzeja Dudu vyslovilo za tvrdú líniu, kým 41 percent vyslovilo podporu kompromisu. Osem percent opýtaných podporilo úplné ústupky. Nerozhodnutých bolo 3,7 percenta opýtaných. Prieskum uskutočnili v piatok a v sobotu na skupine 1100 ľudí, spresnila PAP.