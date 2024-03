Väčšina Poliakov verí, že vstup do NATO bol prelomovou udalosťou

Varšava 8. marca (TASR) - Väčšina Poliakov verí, že vstup do Severoatlantickej aliancie bol pre Poľsko prelomovou udalosťou. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CBOS), ktorý sa uskutočnil pri príležitosti nadchádzajúceho 25. výročia poľského členstva v NATO, informuje agentúra PAP.



Podľa prieskumu 60 percent respondentov vníma túto udalosť ako zlomový okamih. Ide o nárast o 18 percentuálnych bodov v porovnaní s rokom 2019. Pri vstupe do Aliancie v roku 1999 tento názor zastávalo približne 44 percent opýtaných.



Celkovo až 90 percent respondentov podporuje členstvo Poľska v NATO. Rekordnú, 92-percentnú podporu pre Alianciu zaznamenali v krajine v roku 2022 po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Najnovší prieskum sa uskutočnil medzi 8. až 18. februárom a zúčastnila sa ho reprezentatívna vzorka 994 Poliakov. Len 15 percent z nich vyjadrilo názor, že členstvo Poľska v NATO je forma podriadenia sa cudzej moci. Pred 25 rokmi, keď Varšava vstúpila do Aliancie, toto tvrdenie podporovalo 42 percent respondentov.



Severoatlantická má v súčasnosti 32 členských štátov. Najnovším členom je Švédsko, ktoré sa spolu s Fínskom rozhodlo ukončiť svoju dlhoročnú neutralitu a vstúpiť do Aliancie v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Fínsko vstúpilo do Severoatlantickej aliancie vlani v apríli, zatiaľ čo Švédsku sa to podarilo až 7. marca 2024, keďže ratifikáciu jeho žiadosti dlho odkladali Turecko a Maďarsko.