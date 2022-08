Väčšina Rusov chce mier s Ukrajinou, ukázal prieskum v Rusku

Moskva 9. augusta (TASR) - Väčšina Rusov si želá mier s Ukrajinou, ukázal prieskum zverejnený v utorok ruskými médiami. Informoval o tom aj portál britskej stanice Sky News.



Z prieskumu vyplýva, že 65 percent Rusov by podporilo mierovú dohodu s Ukrajinou, keby ju ruský prezident Vladimir Putin navrhol. Prieskum Ruskej sociologickej agentúry však tiež ukázal, že 60 percent opýtaných by schvaľovalo Putinovo rozhodnutie spustiť nový útok na Kyjev. Vo všeobecnosti je za pokračovanie konfliktu vyše polovica opýtaných Rusov.



Prieskum takisto zistil, že 59 percent Rusov je presvedčených, že takzvaná "špeciálna vojenská operácia" trvá už príliš dlho - s takýmto hodnotením nesúhlasí 28 percent ľudí. Približne 30 percent respondentov si myslí, že vojna bude trvať aj ďalší rok.



Vojna proti Ukrajine vstúpila v utorok do 167. dňa trvania, útoky pokračujú najmä v regióne Donbas na východe Ukrajiny.



Ukrajina teraz vyzýva západných lídrov, aby prinútili Rusov "žiť vo vlastnom svete, kým nezmenia svoju filozofiu", píše Sky News.