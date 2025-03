Väčšina sudcov v Brazílii už prijala obvinenia proti Bolsonarovi

Brazília 26. marca (TASR) - Traja z piatich sudcov senátu brazílskeho najvyššieho súdu v stredu prijali obvinenia proti niekdajšiemu prezidentovi Jairovi Bolsonarovi v súvislosti s údajným pokusom o prevrat a zotrvanie v úrade po porážke vo voľbách v roku 2022 a hlasovali za začatie súdneho procesu. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Traja sudcovia dosiaľ hlasovali za postavenie Bolsonara pred súd. Konečný výsledok bude oficiálny až keď svoje hlasy odovzdajú všetci piati sudcovia. Pokiaľ senát odsúhlasí, že sa prípadom bude zaoberať, obvinení budú formálne obžalovaní.



Generálna prokuratúra minulý mesiac obvinila Bolsonara a 33 ďalších ľudí z pokusu o prevrat, ktorý mal zahŕňať plán otráviť jeho nástupcu a súčasného prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu a zavraždiť sudcu najvyššieho súdu. Bolsonaro obvinenia popiera.



Pokus o prevrat sa v Brazílii trestá väzením až 12 rokov. Bývalý prezident a jeho údajní spoločníci sú podľa prokuratúry zapletení aj do založenia ozbrojenej zločineckej skupiny, pokusu o násilné poškodenie princípu demokratického právneho štátu alebo vážne ohrozenie majetku štátu. Bolsonaro by v prípade viny v kombinácii s ostatnými trestnými činmi mohol byť odsúdený na desiatky rokov.



Generálny prokurátor Paulo Gonet v utorok viedol, že obvinení sa snažili udržať Bolsonara pri moci „za každú cenu“. „Frustrácia premohla členov zločineckej organizácie, ktorí sa však nevzdali násilného prevzatia moci ani po zložení prísahy novozvoleného prezidenta republiky,“ uviedol Gonet.



Prívrženci Bolsonara týždeň po prevzatí moci novým prezidentom Lulom vtrhli do budov najvyššieho súdu, prezidentského paláca a parlamentu v Brazílii a zdemolovali ich.



Okrem Bolsonara bude súd rozhodovať aj o obvineniach niekdajšieho ministra obrany Waltera Braga Netta alebo exministra spravodlivosti Andersona Torresa.