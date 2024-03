Väčšina Švédov verí, že Štokholm obetoval priveľa pre členstvo v NATO

Štokholm 1. marca (TASR) - Väčšina Švédov verí, že ich krajina obetovala priveľa pre svoje členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO). Zhodli sa však na tom, že po vstupe do NATO sa bezpečnosť Švédska posilní. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý zverejnili v piatok. TASR informuje podľa agentúra AFP.



Švédsko by sa malo stať 32. členom Aliancie v priebehu nasledujúcich dní. Maďarsko ako posledná členská krajina schválila vstup v pondelok, pričom ratifikáciu odkladalo vyše poldruha roka.



Na základe prieskumu verejnej mienky 55 percent Švédov verí, že Švédsko obetovalo príliš veľa, aby vstúpilo do NATO. Sedemdesiatsedem percent uviedlo, že bezpečnosť Švédska je vďaka jeho členstvu v NATO posilnená.



Prieskum na vzorke 2413 ľudí počas februára robila firma Indikator pre švédsku televíziu SR. Podľa AFP však neobsahoval konkrétne otázky o typoch obetí, ktoré účastníkom prieskumu prekážali.



Vedúci výskumu vo firme Indikator Per Oleskog Tryggvason vysvetlil, že v názore o posilnení bezpečnosti vďaka členstvu v NATO, panuje prevažná zhoda. Podľa neho je však zrejmé, že proces, ktorý k členstvu viedol, nebol jednoduchý.



Švédsko a Fínsko požiadali o vstup do NATO po ruskej invázii na Ukrajinu pred vyše dvomi rokmi. Fínsko sa stalo 31. členom Aliancie už vlani v apríli.



Turecko hlasovanie o členstve Švédska odkladalo asi 20 mesiacov. Ankara kritizovala Štokholm z prílišnej zhovievavosti voči skupinám, ktoré považuje za hrozbu pre svoju bezpečnosť. Išlo najmä o sympatizantov zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a členov siete obviňovaných z neúspešného pokusu o prevrat v Turecku v roku 2016.



Švédsko preto sprísnilo protiteroristickú legislatívu a ďalšie opatrenia, ktoré požadovalo Turecko. Prezident Recep Tayyip Erdogan svoje výhrady k členstvu Švédska stiahol na júlovom summite NATO a v októbri prístupový protokol predložil tureckému parlamentu. Ratifikáciu potom oddialila žiadosť Ankary o nákup stíhačiek F-16 a zrušenie zbrojných embárg voči Turecku.



Americká vláda napokon schválila predaj stíhačiek F-16 Turecku za 23 miliárd dolárov koncom januára.