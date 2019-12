Väčšina delegácií COP25 žiada ambicióznejšie záväzky pre ochranu klímy

Madrid 14. decembra (TASR) - Veľká väčšina krajín, ktorých zástupcovia sa zúčastňujú na klimatickom summite OSN (COP25) v Madride, žiada, aby jej záverečné vyhlásenie presadzovalo ambicióznejšie záväzky, ako sa uvádza v predloženom návrhu textu.



Pre agentúru Reuters to v sobotu uviedol Andrés Landerretche, koordinátor summitu v Čile, ktorý predsedá rokovaniam v Madride.



Jeho reakcia sa objavila niekoľko hodín po rozoslaní návrhu, ktorý bol všeobecne kritizovaný ako príliš slabý.



"Prevažná väčšina delegácií požaduje ambicióznejší text, a to je to, na čo sa zameriavame," povedal Landerretche. "Sme v rozhodujúcom okamihu a musíme dospieť k výsledku založenom na tom, čo hovorí veda," vysvetlil.



Agentúra AFP vo svojej správe konštatuje, že summitu o klíme hrozí neúspech po tom, ako sú krajiny po celonočných rokovaniach rozdelené viac ako kedykoľvek doteraz v otázke, ako bojovať proti globálnemu otepľovaniu a kompenzovať jeho pustošenie.



AFP, podobne ako Reuters, informovala, že diplomati z bohatých štátov, aj z rozvíjajúcich sa ekonomík i z najchudobnejších krajín po predložení návrhu záverečného dokumentu poukazovali na chyby v jeho znení, pričom "každý z vlastných dôvodov".



Vzhľadom na varovania vedy, extrémy počasia vyvolané zmenou klímy a každotýždenné štrajky miliónov mladých ľudí na celom svete boli rokovania v Madride pod tlakom, aby vyslali jasný signál, že vlády sú ochotné zdolať klimatickú krízu.



Podľa AFP sa však 12 dní trvajúce rokovania v sobotu od tohto cieľa ešte viac vzdialili.



Stavom rokovaní v Madride sú zaskočení aj analytici, ktorí sa zúčastnili na predchádzajúcich podobných summitoch. "Nikdy som nevidel také rozdiely medzi tým, čo vyžadujú veda i ľudia na celom svete, a tým, čo vzišlo z rokovaní o klíme," uviedol pre agentúru AFP Alden Meyer, riaditeľ stratégie a politiky v neziskovej organizácii Únia znepokojených vedcov.



Záverečné plenárne zasadnutie delegátov bolo pôvodne naplánované na piatkový večer, avšak keďže k tomuto bodu nebol doriešený ani jeden z hlavných bodov rokovaní, zástupcovia 196 krajín a Európskej únie pokračujú v rokovaniach aj v sobotu.



Cieľmi klimatického summitu, ktorý sa začal 2. decembra, sú sformulovanie záverečného vyhlásenia, dohoda o financovaní opatrení na ochranu klímy v chudobnejších krajinách, stanovenie pravidiel pre obchodovanie s emisnými povolenkami a určenie podoby ďalšej medzinárodnej spolupráce pri ochrane klímy.