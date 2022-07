Väčšina utečencov z Ukrajiny plánuje po vojne návrat z Poľska domov

Varšava/Kyjev 7. júla (TASR) - Viac než polovica ukrajinských utečencov žijúcich v Poľsku sa po skončení vojny plánuje vrátiť domov, vyplýva z výsledkov nového prieskumu. TASR správu prevzala z agentúry PAP, ktorá o tom informovala vo štvrtok.



V správe Centra pre východoeurópske štúdiá Varšavskej univerzity (UV) sa uvádza, že späť domov sa chystá 58 percent Ukrajincov, kým 29 percent chce natrvalo zostať v Poľsku.



Len 12 percent opýtaných uviedlo, že má v pláne odcestovať do inej krajiny – z nich 26 percent za takýto štát označilo Nemecko, 16 percent USA, 11 percent Britániu, desať percent Švédsko, osem percent Slovensko a sedem percent Kanadu.



Ďalších 63 percent respondentov uviedlo, že chce pracovať v Poľsku, kým 20 percent sa plánuje o seba postarať z vlastných zdrojov, vyplýva zo správy s názvom "Ukrajinskí utečenci v Poľsku".



Prieskum tiež ukázal, že 37 percent ukrajinských vojnových utečeniek prišlo do Poľska bez detí, kým ďalších 37 percent prišlo s jedným dieťaťom, 18 percent s dvoma a osem percent s tromi a viac deťmi, cituje agentúra PAP.



Čo sa týka jazykov, 90 percent opýtaných uviedlo, že vedia po rusky, 55 percent z nich hovorí po anglicky, 26 percent poľsky, šesť percent nemecky a dve percentá po španielsky, francúzsky, taliansky alebo hebrejsky.



Tridsaťšesť percent opýtaných utečencov uviedlo, že si vybrali Poľsko ako kultúrne najbližšiu susednú krajinu, kým 27 percent má v tomto štáte priateľov alebo známych. Ďalších 24 percent má v Poľsku rodinu a 19 percent tvrdí, že si Poľsko vybralo pre jeho priateľský postoj voči Ukrajine.



Prieskum sa uskutočnil medzi 23. marcom a 3. aprílom prostredníctvom priamych rozhovorov so 400 Ukrajincami, ktorí do Poľska prišli po začiatku ruskej vojenskej ofenzívy 24. februára, a 85 percent subjektov prieskumu tvorili ženy.