Väčšina vojakov by podľa nového prieskumu vo voľbách podporila Bidena

Washington 31. augusta (TASR) - Iba 37,4 percenta amerických aktívnych vojakov by vo voľbách podporilo prezidenta USA Donalda Trumpa. Jeho súpera, demokrata Joea Bidena, by podporilo 43,1 percenta vojakov. Ukázal to nový prieskum zverejnený v pondelok, o ktorom napísala agentúra AFP.



Prieskum vykonal časopis Military Times spoločne s Inštitútom pre veteránov a vojenské rodiny na Univerzite v Syracuse.



Polovica z aktívnych armádnych príslušníkov má na Trumpa nepriaznivý názor. Až 42 percent s ním silno nesúhlasí. Naopak priaznivo prezidenta vníma 38 percent opýtaných.



Na prieskume sa zúčastnilo 1018 členov armády. Uskutočnil sa ešte pred nominačnými zjazdmi Demokratickej a Republikánskej strany.



Military Times dodáva, že väčšiu váhu mali v prieskume starší príslušníci. Prieskum teda nie je kompletným obrazom podpory armádnych príslušníkov.



Joe Biden a Donald Trump sa v súboji o Biely dom stretnú vo voľbách 3. novembra. Prieskumy verejnej mienky zatiaľ favorizujú kandidáta demokratov Bidena, uvádza agentúra Reuters.