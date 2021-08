Väčšina nemeckých voličov CDU/CSU nepodporuje kandidáta Lascheta

Berlín 25. augusta (TASR) - Mesiac pred parlamentnými voľbami v Nemecku majú stúpenci tamojších kresťanských demokratov vážne pochybnosti o svojom kandidátovi na kancelára Arminovi Laschetovi. Vyplýva to zo stredajších výsledkov nového prieskumu, o ktorých informovala agentúra DPA.



V prieskume inštitútu Civey sa 70 percent z respondentov, ktorí podporujú Kresťanskodemokratickú úniu (CDU) a jej bavorskú sesterskú stranu Kresťanskosociálne únia (CSU), vyslovilo za to, aby Lascheta nahradil predseda CSU Markus Söder. Za Laschetovo zotrvanie bolo len 23 percent opýtaných konzervatívcov.



Söder bol niekdajším favoritom na nominanta CDU/CSU na kancelára, zo súboja v rámci tzv. Únie však vyšiel v apríli víťazne predseda CDU Laschet. Ten sa po silnom štarte kampane dostal v uplynulých týždňoch pod tlak aj v dôsledku viacerých faux pas, avšak najmä klesajúcich preferencií CDU/CSU.



Výsledky prieskumu inštitútu Forsa v utorok ukázali, že sociálni demokrati z SPD v posledných týždňoch tesne prebehli konzervatívny bok CDU/CSU i zelených.



Bavorský premiér Söder v utorok zjavne opätovnú kandidatúru na kancelára vylúčil, keď vyhlásil, že "druhýkrát by nás to nikam nedostalo". Podľa jeho slov je tiež ilúziou myslieť si, že by Únia teraz ešte menila svojho kandidáta.