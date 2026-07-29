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Väčšinu Anglicka v súčasnosti sužuje sucho, upozorňuje vláda
Sucho bolo oficiálne vyhlásené v celkovo siedmich oblastiach vrátane Londýna, celého juhozápadného Anglicka a regiónov East Anglia a West Midlands.
Autor TASR
Londýn 29. júla (TASR) - Viac ako polovicu územia Anglicka v súčasnosti postihuje sucho, vyhlásila v stredu britská vláda, podľa ktorej sú príčinou extrémne vysoké teploty a rekordne málo zrážok. Agentúra AFP zdôrazňuje, že celé Spojené kráľovstvo momentálne zažíva už štvrtú rozsiahlu vlnu horúčav v tomto roku, píše TASR.
Vládna Agentúra pre životné prostredie skonštatovala, že počas júla spadlo v Anglicku iba sedem percent očakávaného množstva zrážok, pričom v niektorých južných častiach to bolo len jedno percento. Podľa úradu sa tak tohtoročný júl pravdepodobne stane najsuchším júlom od začiatku meraní.
„Hladiny riek klesajú, poľnohospodári musia zbierať úrodu predčasne, zvyšuje sa riziko lesných požiarov a milióny ľudí žijú s obmedzeniami týkajúcimi sa spotreby vody,“ uviedla agentúra.
Sucho bolo oficiálne vyhlásené v celkovo siedmich oblastiach vrátane Londýna, celého juhozápadného Anglicka a regiónov East Anglia a West Midlands. AFP píše, že tieto oblasti tvoria 51,4 percenta územia Anglicka.
Agentúra pre životné prostredie potvrdila, že zástupcovia Národnej skupiny pre sucho - ktorí zahŕňajú meteorológov, vládnych predstaviteľov a ministrov, regulátorov, vodárenské spoločnosti, poľnohospodárov a ďalších - sa v utorok zišli s cieľom prediskutovať súčasnú situáciu.
Predstavitelia prehodnotili dôsledky, plány pripravenosti a opatrenia na riešenie sucha v celom Anglicku, pričom súkromným vodárenským spoločnostiam nariadili, aby uprednostnili opravy únikov, dodala agentúra.
„Horúce a suché počasie znamená, že v súčasnosti spotrebúvame vodu rýchlejšie, než ju príroda stíha dopĺňať,“ uviedla vo vyhlásení riaditeľka pre vodné otázky v agentúre Helen Wakehamová.
„Letné sucho druhý rok po sebe je mimoriadne závažná situácia, ktorá bude mať dlhodobé dôsledky na naše životné prostredie, voľnú prírodu a hospodárstvo,“ varovala Wakehamová.
Vládna Agentúra pre životné prostredie skonštatovala, že počas júla spadlo v Anglicku iba sedem percent očakávaného množstva zrážok, pričom v niektorých južných častiach to bolo len jedno percento. Podľa úradu sa tak tohtoročný júl pravdepodobne stane najsuchším júlom od začiatku meraní.
„Hladiny riek klesajú, poľnohospodári musia zbierať úrodu predčasne, zvyšuje sa riziko lesných požiarov a milióny ľudí žijú s obmedzeniami týkajúcimi sa spotreby vody,“ uviedla agentúra.
Sucho bolo oficiálne vyhlásené v celkovo siedmich oblastiach vrátane Londýna, celého juhozápadného Anglicka a regiónov East Anglia a West Midlands. AFP píše, že tieto oblasti tvoria 51,4 percenta územia Anglicka.
Agentúra pre životné prostredie potvrdila, že zástupcovia Národnej skupiny pre sucho - ktorí zahŕňajú meteorológov, vládnych predstaviteľov a ministrov, regulátorov, vodárenské spoločnosti, poľnohospodárov a ďalších - sa v utorok zišli s cieľom prediskutovať súčasnú situáciu.
Predstavitelia prehodnotili dôsledky, plány pripravenosti a opatrenia na riešenie sucha v celom Anglicku, pričom súkromným vodárenským spoločnostiam nariadili, aby uprednostnili opravy únikov, dodala agentúra.
„Horúce a suché počasie znamená, že v súčasnosti spotrebúvame vodu rýchlejšie, než ju príroda stíha dopĺňať,“ uviedla vo vyhlásení riaditeľka pre vodné otázky v agentúre Helen Wakehamová.
„Letné sucho druhý rok po sebe je mimoriadne závažná situácia, ktorá bude mať dlhodobé dôsledky na naše životné prostredie, voľnú prírodu a hospodárstvo,“ varovala Wakehamová.