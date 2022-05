Väčšinu Česka zasiahnu veľmi silné búrky, varujú meteorológovia

Praha 20. mája (TASR) - Meteorológovia rozšírili a predĺžili výstrahu pred veľmi silnými búrkami na väčšine územia Česka. Hroziť budú v piatok popoludní a večer, v miernejšej podobe aj v sobotu, informujú Novinky.cz.



"Očakáva sa ojedinelý výskyt veľmi silných búrok sprevádzaných nárazmi vetra s rýchlosťou približne 90 kilometrov za hodinu, krúpami s veľkosťou zhruba dva centimetre a krátkodobými úhrnmi okolo 30 milimetrov," uviedol na sociálnej sieti Twitter Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).



Veľmi silné búrky budú hroziť od 16.00 h v piatok až do 02.00 h v sobotu na celom území Česka s výnimkou Moravskosliezskeho, Olomouckého, Zlínskeho a Juhomoravského kraja, ako aj častí Pardubického kraja a Vysočiny.



Tam sa môžu do sobotňajšieho rána objavovať silné búrky. Môžu byť tiež sprevádzané krupobitím a zrážkovými úhrnmi okolo 30 milimetrov. Nárazy vetra by mali dosahovať až 70 kilometrov za hodinu, doplnili meteorológovia.



ČHMÚ ďalej upozorňuje, že nárazy vetra môžu lámať vetvy a vyvracať stromy. Nebezpečenstvo predstavujú aj krúpy a blesky. Podľa výstrahy ČHMÚ je možné očakávať aj škody na majetku, výpadky v energetike a problémy v doprave.