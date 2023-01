Väčšinu hlasov v cudzine získal Pavel, ďalší boli Nerudová a Fischer

Praha 15. januára (TASR) - Na prvom kole českých prezidentských volieb sa zúčastnilo aj takmer 16.000 Čechov, ktorí žijú v zahraničí. Svojimi hlasmi najviac podporili Petra Pavla. Ten od nich získal takmer 56 percent hlasov. Na druhom mieste skončila Danuše Nerudová s 28,5 percenta hlasov. Tretí sa umiestnil so siedmimi percentami hlasov Pavel Fischer. Informácie priniesol v sobotu neskoro večer portál televízie ČT24.



Najviac platných hlasov (1888) odovzdali Česi v Nemecku.



Česi mohli voliť v zahraničí na 110 miestach v 92 štátoch na piatich svetadieloch. Z 20.168 oprávnených voličov odovzdalo platný hlas 15.881 voličov, volebná účasť tak dosiahla 71,7 percenta.



V európskych krajinách podporili Česi viac než polovicou hlasov (55,5 percenta) Petra Pavla. Najvyšší podiel získal v Chorvátsku (69,4 percenta). Na Slovensku získal 62,6 percenta hlasov a v ostatných susedných krajinách dostal vyše polovicu odovzdaných hlasov (v Nemecku 55,3 percenta, v Poľsku 57 percent a v Rakúsku 54,5 percenta).



Druhá Danuše Nerudová získala v Európe 29,4 percenta hlasov.



V Spojenom kráľovstve podporili českí voliči v Londýne a Manchestri 844 hlasmi (51,7 %) Pavla a 577 hlasmi (35,3 %) Nerudovú. V Rusku tiež zvíťazil Pavel (43,3 %), druhý bol Andrej Babiš s 26,7 percenta hlasov.



K štátom, kde Pavel nezvíťazil, patrili Uzbekistan, Kuvajt alebo Vatikán. V Uzbekistane získal 37,5 percenta hlasov Babiš, druhý v poradí bol Jaroslav Bašta s 25 percentami hlasov. V Kuvajte vyhral Babiš so ziskom 47,6 percenta hlasov. Vo Vatikáne sa stal víťazom Fischer so 68,6 percenta odovzdaných hlasov. Odvolilo tam všetkých 35 voličov zapísaných v zozname.



V ázijských krajinách dostal Pavel viac než polovicu hlasov (58 %), Nerudová 22,6 percenta a Babiš 7,1 percenta.



V Afrike bol výsledok podobný. V Konžskej demokratickej republike (KDR) získal Pavel dokonca 100 percent hlasov (hlasovali zaňho všetci traja príchodzí voliči), píše portál ČT24.



V Austrálii a Oceánii dosiahol Pavel 53,4 percenta hlasov, Nerudová 29,1 percenta. Pavel bol úspešný aj u českých voličov na americkom kontinente. Získal 58,9 percenta hlasov.