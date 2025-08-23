< sekcia Zahraničie
Väčšinu lesných požiarov v Španielsku sa podarilo uhasiť
Mnohé dediny zostávajú evakuované kvôli bezpečnosti obyvateľov, časť z nich sa od piatku už mohla vrátiť do svojich domov.
Autor TASR
Madrid 23. augusta (TASR) - Španielsko takmer zdolalo všetky lesné požiare, ktoré tento mesiac zabili štyroch ľudí a spustošili obrovské plochy, uviedla v sobotu vedúca služby civilnej ochrany a núdzových situácií. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Je ich menej a koniec je oveľa bližšie,“ povedala Virginia Barconesová pre štátnu televíznu sieť TVE. Tie, ktoré stále horia, sú podľa nej veľmi „zradné“ a „budeme potrebovať posledný tlak, aby sme sa s touto situáciou vyrovnali“.
Španielski hasiči s pomocou ďalších krajín EÚ niekoľko týždňov bojujú s požiarmi, ktoré za posledné dva týždne spálili viac ako 350.000 hektárov, uvádza Európsky informačný systém o lesných požiaroch. Najviac postihnuté boli regióny na severe a západe krajiny: Kastília a León, Extremadura a Galícia.
Silný vietor nedávno zoslabol a podľa Barconesovej stále horí 18 lesných požiarov. Všetky okrem jedného sú klasifikované na operačnej úrovni dva, čo znamená, že predstavujú nebezpečenstvo pre ľudí a majetok. Za obzvlášť znepokojivý označila požiar v Iguene v severozápadnej Kastílii a Leóne. "Napriek tomu „celkový pocit je, že sa situácia zlepšuje, ide správnym smerom a že horí menej,“ povedala.
Lesné požiare vypukli počas vlny horúčav, ktorá trvala dva týždne a teploty prekročili 40 °C. Požiar upriamil pozornosť nielen na klimatické zmeny, ale aj na negatívne trendy na španielskom vidieku. Ide o najmä o vyľudňovanie, starnúcu populáciu a úpadok poľnohospodárstva a pasenia dobytka, ktoré kedysi pomáhali udržiavať lesy bez suchého podrastu.
