Väčšinu migrantov, ktorí sa utopili pri pobreží Španielska, už nenašli

Madrid 25. júna (TASR) - Z viac ako 1000 migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa zo severnej Afriky cez Stredozemné more do Španielska od začiatku roka 2018, sa našla menej ako štvrtina. Vyplýva to zo správy španielskej mimovládnej organizácie Caminando Fronteras, informuje v utorok agentúra AFP.



Podľa aktivistov sa z celkovo 1020 migrantov, ktorí sa stratili od 1. januára 2018 do 30. apríla 2019 pri snahe dosiahnuť španielske pobrežie, našli telá len 204 z nich.



Podľa španielskej aktivistky Heleny Malenovej "existujú určite aj ďalšie obete". "Týmito prípadmi sme si však istí, pretože našou prácou je vyšetrovať spolu s rodinami, dať meno každej obeti a zaznamenať, ako k tým stroskotaniam na mori došlo," dodala Malenová.



Caminando Fronteras v správe tiež uvádza, že od začiatku roku 2018 zmizlo v Stredozemnom mori celkovo 12 lodí, ktoré prevážali migrantov do Španielska.



Počty španielskej organizácie sa približujú k počtom Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Tá zistila, že od začiatku vlaňajšieho roka pri pokuse dostať zo severnej Afriky do Španielska zahynulo alebo zmizlo na mori 952 migrantov.



V dôsledku tvrdého postoja Talianska a ďalších krajín voči prisťahovalectvu sa Španielsko stalo vlani vstupným bodom pre ilegálnych migrantov prichádzajúcich do Európy, aj keď ich počty začali na začiatku tohto roka dramaticky klesať.



Z Maroka cez Gibraltársky prieliv mnohí z nich preplávali po mori na často malých, preplnených nafukovacích člnoch, nevhodných na plavbu na otvorenom mori.



Aktivisti obviňujú európske krajiny, že záchranné operácie na mori nechávajú na Maroku a ďalších severoafrických krajinách, ktoré majú málo prostriedkov a skúseností, čím potenciálne ohrozujú životy.



Malenová uviedla, že Španielsko "v podstate robí to isté", čo taliansky minister vnútra Matteo Salvini, pričom samotné od záchrany migrantov "ustupuje utajenejším spôsobom".



Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska minulý týždeň povedal, že politika Španielska v oblasti záchrany migrantov sa nezmenila.