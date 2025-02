Väčšinu pracovníkov USAID prepustia alebo pošlú na dovolenku

Washington 24. februára (TASR) — Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v nedeľu oznámila, že ruší 2000 pracovných miest v Agentúre USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) a ostatných zamestnancov, až na pár výnimiek, posiela na dovolenku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Toto opatrenie nadobudne účinnosť v nedeľu 23. februára 2025 o 23.59 východného štandardného času (v pondelok 05.59 h SEČ) a týka sa všetkých zamestnancov USAID v hlavnom pracovnom pomere, s výnimkou zamestnancov zodpovedných za kriticky dôležité funkcie a/alebo špeciálne programy.



Tento krok prišiel po tom, ako federálny sudca Carl Nichols v piatok povolil vláde pokračovať v prepúšťaní tisícok zamestnancov USAID. Nichols zamietol žiadosti o pozastavenie prepúšťania, ktoré boli súčasťou žalôb niektorých prepustených zamestnancov. Okrem toho agentúra avizovala prepustenie minimálne 2000 pracovníkov na území Spojených štátov.



Zahraničným zamestnancom USAID bude umožnená cesta domov, pričom až do svojho návratu budú mať "prístup k systémom agentúry, ako aj k diplomatickým a iným zdrojom". Jednou z výhrad Nicholsa totiž bola možnosť, že by zamestnanci vo vysoko rizikových oblastiach stratili prístup k núdzovým systémom agentúry.



Podľa prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho poradcu, miliardára Elona Muska, je agentúra USAID zbytočná a "podporuje liberálnu agendu". Trump ešte pred nástupom do funkcie presadzoval zrušenie USAID.



V inom spore týkajúcom sa likvidácie USAID sudca nariadil administratíve pokračovať v poskytovaní humanitárnej pomoci. Podľa neho sa toto jeho nariadenie nedodržiava.