Väčšinu v Snemovni reprezentantov si zrejme udržia demokrati

Washington 4. októbra (TASR) - Počas prezidentských volieb v Spojených štátoch voliči v utorok súčasne rozhodovali o zástupcoch v Snemovni reprezentantov, kde podľa agentúry AP pravdepodobne dosiahnu väčšinu demokrati, ktorí v súboji s republikánmi momentálne vedú v pomere 180 ku 174.



Podľa spravodajskej televízie NBC News si demokrati udržia kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, otázne je však, ako sa sily rozdelia v Senáte, kde je momentálne pomer demokratov a republikánov vyrovnaný na úrovni 46 k 47 kreslám v neprospech demokratov.



Do Snemovne reprezentantov sú volení zástupcovia jednotlivých štátov USA, ktorí si kreslá rozdelia na základe počtu ich obyvateľov. Snemovňa má 435 členov a voľby do nej sa uskutočňujú každé dva roky. Demokrati získali nad snemovňou kontrolu v roku 2018, keď v kongresových voľbách získali väčšinových 232 mandátov. Republikáni by na výhru potrebovali získať 21 kresiel.



Podľa AP však budú terajšie voľby do Snemovne reprezentantov pre Demokratickú stranu zrejme sklamaním, keď sa jej väčšina môže zoslabiť. Na základe doterajších výsledkov totiž demokrati prišli o najmenej šesť kresiel a nepodarilo sa im presadiť v žiadnom zo súbojov s úradujúcimi republikánskymi členmi snemovne.



Senát Spojených štátov tvoria dvaja zástupcovia každého štátu, má teda celkovo 100 členov. Aktuálne v ňom majú väčšinu 53 zástupcov republikáni, 47 senátorov je z radov demokratov. Tento rok americkí voliči rozhodujú o 35 kreslách v Senáte, z ktorých 23 doteraz zastávali republikáni a 12 demokrati. Demokrati by na dosiahnutie väčšiny potrebovali v Senáte získať štyri kreslá, republikáni si v záujme získania prevahy musia udržať aspoň 21 kresiel.



Nádeje demokratov podľa AP s pribúdajúcimi výsledkami slabnú, keď v dvoch tesných súbojoch neuspeli. Obsadenie niekoľkých kresiel ešte nie je jasné a o najmenej jednom za štát Georgia rozhodne až druhé kolo volieb 5. januára.