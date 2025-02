Väčšinu zranených po nehode lietadla v Toronte prepustili z nemocníc

Lietadlo spoločnosti Delta Airlines sedí na ploche letiska Toronto Pearson International v pondelok 17. februára 2025 hore nohami. Foto: TASR/AP

Ottawa 18. februára (TASR) - Po pondelkovej nehode lietadla na letisku v kanadskom Toronte sú naďalej hospitalizované dve osoby, oznámila v utorok predstaviteľa letiska. Osobné lietadlo podľa videa zverejneného v utorok zrejme tvrdo narazilo do pristávacej dráhy predtým, než začalo horieť a prevrátilo sa. Možná príčina nehody stále nie je známa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.Lietadlo spoločnosti Delta, ktoré pristávalo popoludní v najväčšom kanadskom meste, kam priletelo z Minneapolisu v americkom štáte Minnesota, podľa videozáznamov pohltili plamene a hustý čierny dym, keď skončilo na streche.V čase nehody bolo na palube 80 ľudí - 76 pasažierov a štyria členovia posádky. Letecká spoločnosť v utorok vo vyhlásení uviedla, že 21 pasažierov bolo prevezených do okolitých nemocníc. Výkonná riaditeľka torontského letiska Deborah Flintová v utorok počas tlačovej konferencii oznámila, že dve osoby sú naďalej v nemocnici, informuje stanica BBC.Zdravotníci po nehode povedali, že traja pasažieri vrátane dieťaťa utrpeli vážne zranenia. Podľa Flintovej nedošlo k žiadnym život ohrozujúcim zraneniam.Veliteľ hasičov na letisku, Todd Aitken, v pondelok večer uviedol, že na určenie príčiny nehody je ešte priskoro. Nasledujúci deň uviedol, že väčšina pasažierov sa z havarovaného lietadla evakuovala sama.Na sociálnych sieťach sa deň po nehode objavilo video, ktoré zaznamenáva moment, keď sa lietadlo snažilo pristáť a prevrátilo sa. V okamihu nárazu do zeme z trupu lietadla vyšľahli plamene. Video bolo natočené z kokpitu iného lietadla čakajúceho na letiskovej ploche, píše AFP, podľa ktorej záchranári rýchlo zasiahli.Kanadský úrad pre bezpečnosť dopravy vyslal na miesto nehody tím vyšetrovateľov. Podľa amerického ministra dopravy Seana Duffyho im bude pomáhať americký Federálny úrad pre letectvo (FAA), ktorý na miesto vyslal tiež svoj tím.Flintová počas tlačovej konferencie informovala, že prevádzka na letiskových dráhach bola obnovená. Dve dráhy ostávajú naďalej zatvorené. Vyšetrovatelia budú podľa Flintovej na mieste nehody najbližších 48 hodín skúmať havarované lietadlo. Nasledovať bude odstránenie lietadla.