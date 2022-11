Vagnerova skupina otvorila svoje prvé centrum pre inovácie

Moskva 4. novembra (TASR) - Ruská súkromná polovojenská organizácia, známa aj ako Vagnerova skupina, otvorila v Petrohrade svoje prvé centrum pre inovácie zamerané na posilnenie obranyschopnosti Ruska. Informovala v piatok agentúra AFP.



Oligarcha Jevgenij Prigožin, ktorý sa k založeniu Vagnerovej skupiny oficiálne prihlásil len nedávno, pred časom na margo tohto pilotného projektu uviedol, že centrum bude zahŕňať komplex budov, kde budú bezplatne sídliť vynálezcovia, dizajnéri, IT špecialisti, budú tam priestory na experimentálnu výrobu i pre start-upy.



Poslaním centra podľa Prigožina je "poskytovať komfortné prostredie pre generovanie nových nápadov s cieľom zvýšiť obranyschopnosť Ruska vrátane oblasti šírenia informácií".



Prigožin dodal, že priestory pre špecialistov v rôznych oblastiach budú poskytované bezplatne. Tie nápady a projekty, ktoré budú vyhodnotené ako efektívne a perspektívne, získajú podporu na svoj ďalší rozvoj.



Ruské médiá poznamenali, že budova Vagner centra má kancelárie s panoramatickými oknami, podzemné a pozemné parkoviská pre 219 áut. Budova je vybavená moderným technickým zázemím a má vlastnú pokročilú infraštruktúru. Sú tam aj priestory pre kultúrne podujatia či diskusie.



Prigožin dodal, že ak tento projekt bude úspešný, Vagnerovo centrum môže mať aj pobočky.



Tento oligarcha, známy aj pod prezývkou Putinov kuchár, sa vypracoval na jednu z najvplyvnejších postáv ruského biznisu a čoraz zasahuje aj do politiky.



V posledných mesiacoch mu v tom pomohla ruská invázia na Ukrajine. Prigožin sa nielen priznal k založeniu Vagnerovej skupiny, ale už dlhší čas kritizuje ruských generálov i ministra obrany Sergeja Šojgua za neúspechy ruskej armády na ukrajinských bojiskách.



Vagnerova skupina je v zahraničí známa pod názvom Wagner group. Jej žoldnieri pôsobili v Sýrii, Líbyi a na iných miestach v Afrike, ako aj v Latinskej Amerike. Nedávno sa objavil videozáznam, ako Prigožin v ruských väzniciach verbuje väzňov, pričom za ich nasadenie do bojov na Ukrajine im sľubuje odpustenie ich trestov.