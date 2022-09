Vagnerova skupina sa snaží naverbovať 1500 väzňov do vojny na Ukrajine

Washington 20. septembra (TASR) - Ruská súkromná polovojenská organizácia Vagnerova skupina sa snaží naverbovať odsúdených zločincov do vojny na Ukrajine, ale mnohí túto ponuku odmietajú. V pondelok to uviedol americký vysokopostavený predstaviteľ. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Naše informácie naznačujú, že Vagnerova skupina utrpela na Ukrajine vysoké straty, predovšetkým a neprekvapujúco medzi mladými a neskúsenými bojovníkmi," povedal novinárom nemenovaný americký predstaviteľ.



Európska únia uvalila na Vagnerovu skupinu sankcie a obviňuje ju z utajovaných operácií v prospech Kremľa. Prezident Vladimir Putin vyhlásil, že táto skupina nereprezentuje ruský štát, ale že súkromné vojenské spoločnosti majú právo pracovať kdekoľvek na svete, ak neporušujú ruské zákony.



Americký predstaviteľ poukázal na nedávne videá na sociálnych sieťach, ktoré pri verbovaní zachytávajú Jevgenija Prigožina, napojeného na Vagnerovu skupinu. Záujem má nielen o ruských väzňov, ale aj o Tadžikov, Bielorusov a Arménov. Agentúra Reuters pripomína, že videá nezávisle neoverila.



Organizácie na ochranu ľudských práv a ukrajinská vláda obviňujú bojovníkov Vagnerovej skupiny z páchania vojnových zločinov v Sýrii a na východe Ukrajiny už od roku 2014. Britská vojenská tajná služba v júli oznámila, že Rusko využíva Vagnerovcov na posilnenie svojich ozbrojených síl v ukrajinskom konflikte.



Rusko stratilo od začiatku invázie na Ukrajine 70.000 až 80.000 vojakov - buď boli zabití alebo utrpeli zranenia, informovalo minulý mesiac americké ministerstvo obrany.



Nedávna ukrajinská protiofenzíva Rusko prekvapila a ukrajinskí vojaci postúpili ďalej na východ do oblastí, ktoré ruskí vojaci narýchlo opustili. To tiež otvára cestu k prípadnému útoku na okupačné ruské sily v ukrajinskom regióne Donbas.