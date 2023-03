Vagnerova skupina vypísala odmenu na talianskeho ministra obrany

Rím 15. marca (TASR) - Ruská žoldnierska Vagnerova skupina vypísala odmenu 15 miliónov dolárov za talianskeho ministra obrany Guida Crosetta. V stredu o tom informovali noviny Il Foglio, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra ANSA.



Na odmenu vypísanú vagnerovcami upozornili talianske tajné služby pred približne desiatimi dňami. Crosetto podľa novín neposilnil svoje bezpečnostné opatrenia.



Minister tento týždeň obvinil Vagnerovu skupinu z podporovania nelegálnej migrácie z Afriky do Talianska. Podľa Crosetta je to pomsta za taliansku podporu Ukrajine vo vojne vyvolanej Ruskom.



Šéf Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin reagoval na tvrdenie Crosettu vyhlásením, že migrantami sa nezaoberá, lebo "má kopu svojich vlastných problémov". Ministra označil za "mudaka", čo je vulgárne označenie hlupáka alebo idiota.



Crosetto obvinil prokremeľskú súkromnú ruskú spoločnosť z toho, že vedie "hybridnú vojnu" a podnecuje migráciu z afrických krajín, kde pôsobí.



Vagnerova skupina je v súčasnosti najznámejšia pre zapojenie sa do bojov na Ukrajine. Aktívna je aj v krajinách ako Mali, Stredoafrická republika, Sudán a Sýria. V Líbyi podporuje poľného maršala Chalífu Haftara v regióne Kyrenaika na východe krajiny.