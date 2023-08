Vagnerovci budujú mestečko pri bielorusko-ukrajinských hraniciach

Kyjev 8. augusta (TASR) - Ruská polovojenská Vagnerova skupina údajne stavia stanové mestečko pre približne 1000 žoldnierov na bieloruskom vojenskom letisku Ziabrauka ležiacom približne 15 kilometrov od ukrajinských hraníc. Tvrdí to ukrajinské Centrum národného odporu, píše TASR podľa utorňajšej správy stanice Sky News.



Tento tábor plánujú podľa zmieneného centra vagnerovci využívať na "podvratnú činnosť" v susednej Černihivskej oblasti na Ukrajine, ktorú má Kyjev stále pod svojou kontrolou.



Sky News pripomína, že vagnerovci už v minulosti podnikli viaceré provokatívne aktivity v blízkosti hraníc niekoľkých krajín. Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) tvrdí, že títo žoldnieri nedávno vykonali výcvik vojakov v tábore v bieloruskom Breste, ktorý leží len niekoľko stoviek metrov od hraníc s Poľskom.



Zakladateľ Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa pokúsil koncom júna zorganizovať ozbrojenú vzburu voči veleniu ruskej armády. Ukončenie vzbury v Rusku pomohol vyjednať bieloruský líder Alexandr Lukašenko a v rámci uzavretej dohody dostal Prigožin a jeho žoldnieri možnosť presunúť sa práve do Bieloruska. To vyvolalo znepokojenie v krajinách na východnom krídle NATO, ktoré sa obávajú, že by presun vagnerovcov na bieloruské územie mohol zvýšiť nestabilitu v regióne.



Prigožin zároveň v júli oznámil, že začal s cvičením bieloruskej armády v snahe spraviť z nej "druhú najlepšiu armádu na svete". Podľa Sky News sa vagnerovci zrejme chystajú zostať v Bielorusku ešte nejaký čas.