Prigožin: Vagnerovci obsadili veliteľstvo v Rostove bez výstrelov

Moskva 24. júna (TASR) - Šéf súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v sobotu vyhlásil, že jeho bojovníci prevzali kontrolu nad vojenským velením v Rostove nad Donom "bez jediného výstrelu" a dodal, že mali podporu miestnych obyvateľov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Prigožin v piatok večer obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. V reakcii na to prisľúbil, že "zastaví" najvyššie vedenie ruskej armády.



V sobotu ráno vyhlásil, že vagnerovci obsadili veliteľstvo ruskej armády v meste Rostov nad Donom a získali kontrolu nad všetkými miestnymi vojenskými objektami. Neskôr to potvrdil aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý situáciu označil za "zložitú".



"Krajina nás podporuje, pretože pochodujeme za spravodlivosť," uviedol Prigožin v aplikácii Telegram. "Prišli sme do Rostova a veliteľstva sme sa zmocnili bez jediného výstrelu."



Šéf vagnerovcov zároveň dodal, že jeho bojovníci sa počas svojho ťaženia "nedotkli ani jedného vojaka a nikoho neusmrtili", boli však terčom delostreleckých útokov a náletov z helikoptér.